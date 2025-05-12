Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Семее вынесли обвинительный приговор в отношении трех участников транснациональной группы, организовавшей незаконный оборот сигарет без средств идентификации в крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ РК

Следствие установило, что группа из восьми человек, в том числе трех иностранцев, незаконно завезла 9,3 млн пачек контрафактных сигарет из Кыргызстана по поддельным документам.

Сбыт осуществлялся на территории Алматинской, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областей. Часть сигарет преступники пытались вывезти в Россию.

Весь объем контрафактной продукции изъят из незаконного оборота, сумма неуплаченного акциза составила 2,6 млрд тенге. В целях конфискации наложен арест на 9 автомашин и частный дом.

Кроме того, в ходе следствия судом удовлетворены ходатайства о досудебной конфискации имущества, добытого преступным путем: изъяты 157 тыс. долларов США наличными и VIP номер на автомашину «777» стоимостью 840 тыс. тенге.

«По приговору суда Бекешев Д., Сатыбалдиев Д., Султанов Д. признаны виновными по ст. 264 ч.2 УК (участие в транснациональной организованной группе), 214 ч.2 пп.1,3 УК (незаконное предпринимательство), и им назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего арестованного имущества стоимостью 166 млн тенге», – сообщили в пресс-службе АФМ.

Там же добавили, что пятеро других участников группы объявлены в международный розыск. Один из них задержан на территории Российской Федерации, в компетентные органы направлено ходатайство об его экстрадиции.