Участников ОПГ задержали в Нур-Султане

В городе Нур-Султане пресечена деятельность организованной преступной группы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Управление по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции столицы в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержало троих участников организованной преступной группы.

Установлено, что они скрывались от уголовного преследования по подозрению в хулиганстве и были объявлены в розыск в Петропавловске.

При задержании подозреваемые были вооружены пистолетами WALTHER, ОСА с заряженными травматическими патронами, а также холодным оружием.

По данному факту проводится досудебное расследование по уголовной статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 10 лет.