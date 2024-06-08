Участок проспекта Момышулы частично закроют в связи с ремонтом в Астане

В столице продолжается ремонт дорог, передает Kazpravda.kz
Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Б.Момышулы на участке от проспекта Р.Кошкарбаева до улицы К.Сатпаева, передает официальный сайт акимата Астаны.
В этой связи с 20:00 часов 8 июня по 30 июня текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт.
При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по одной из сторон в одном направлении. Работы планируется проводить поэтапно: 1 этап – от пр. Р. Кошкарбаева до пр. Тәуелсіздік; 2 этап – от пр. Тәуелсіздік до ул. К. Сатпаева.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.