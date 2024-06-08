Участок проспекта Момышулы частично закроют в связи с ремонтом в Астане

Транспорт
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В столице продолжается ремонт дорог, передает Kazpravda.kz

Иллюстрация: акимат Астаны

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Б.Момышулы на участке от проспекта Р.Кошкарбаева до улицы К.Сатпаева, передает официальный сайт акимата Астаны.

В этой связи с 20:00 часов 8 июня по 30 июня текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт.

При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по одной из сторон в одном направлении. Работы планируется проводить поэтапно: 1 этап – от пр. Р. Кошкарбаева до пр. Тәуелсіздік; 2 этап – от пр. Тәуелсіздік до ул. К. Сатпаева.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

#Астана #дороги #ремонт

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