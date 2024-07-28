Участок проспекта Туран частично перекроют в Астане

Столица
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Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Туран на участке от улицы Хусеин бен Талал до кольца Жулдыз, передает официальный сайт акимата Астаны.

Движение будет перекрыто частично с 28 по 30 июля. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться в одном направлении (от аэропорта в сторону города).

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

#Астана #дороги #ремонт

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