Участок улицы Керей-Жанибек хандар будет частично перекрыт

Фото: Gov.kz

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщает о проведении работ по ремонту дорожного полотна ул. Керей-Жанибек хандар.

В этой связи с 31 августа по 1 сентября текущего года будет полностью перекрыт перекресток улиц А. Бокейхана/Керей-Жанибек хандар.

Также с 31 августа по 4 сентября будет частично перекрыто движение по ул. Керей-Жанибек хандар на участке от ул. А. Бокейхана до ул. Туркестан. При этом движение будет организовано по одной из сторон.

Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.