Участок улицы Жансугурова в Астане временно перекроют
12
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, передает Kazpravda.kz
Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. И. Жансугурова на участке от пр. Абылай хана до пр. Ш. Кудайбердиулы, передает официальный сайт акимата Астаны.
В этой связи с 9:00 часов 8 сентября до 6:00 часов 9 сентября текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по прилегающим улицам, согласно схеме объезда.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.