Участок улицы Жансугурова в Астане временно перекроют

Столица
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Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. И. Жансугурова на участке от пр. Абылай хана до пр. Ш. Кудайбердиулы, передает официальный сайт акимата Астаны.

В этой связи с 9:00 часов 8 сентября до 6:00 часов 9 сентября текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по прилегающим улицам, согласно схеме объезда.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

#Астана #дороги #ремонт

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