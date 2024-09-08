Участок улицы Жансугурова в Астане временно перекроют

Фото: акимат Астаны

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. И. Жансугурова на участке от пр. Абылай хана до пр. Ш. Кудайбердиулы, передает официальный сайт акимата Астаны.

В этой связи с 9:00 часов 8 сентября до 6:00 часов 9 сентября текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по прилегающим улицам, согласно схеме объезда.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.