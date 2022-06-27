Учебники тюркского мира

В столице состоялось пятое заседание Научного совета Международной Тюркской академии.

В ходе заседания принято итоговое решение по общим учебникам тюркского мира, в частности, по книгам «Общая тюркская история», «Общая тюркская литература» и «География тюркского мира».

Учебники, направленные на повышение сотрудничест­ва в сфере образования между братскими странами, подготовлены в соответствии с поручением, данным на саммите глав тюркских государств.

Учебник «Общая тюркская история» содержит хронологию развития тюркских народов до XV века и состоит из 7 разделов. Книга «География тюркского мира» дает представление об их расселении в разные времена. Труд «Общая тюркская литература» призван дать учащимся представление о культурных ценностях тюрков.

– Это не означает, что в Казахстане будут введены новые дисциплины и начнет перегружаться учебная программа. Мы сегодня, наоборот, говорим: необходимо уменьшать нагрузку как на учителей, так и на школьников. Новые учебники – дополнительная возможность для наших учащихся и педагогов для изучения общей с тюркскими странами истории. Речь идет о факультативах. Над учебниками работал коллектив авторов, в нем широко представлены наши казахстанские ученые. Кроме того, нам важно было обеспечить корреляцию между учебниками нашей страны и учебниками Тюркской академии, – отметил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов.

На заседании глава академии представил отчет о проделанной работе за 2021 год и ознакомил с планом работы на 2022-й. В ходе встречи турецкая сторона передала Казахстану председательство в Научном совете Международной Тюркской академии. Высоко оценив проделанную работу, члены научного совета утвердили план работы учреждения на 2022-й и согласовали место и время проведения следующего заседания.

– Считаю, сегодня состоялось историческое заседание, приняты очень важные решения. Самое главное для нашей страны – переход председательства в научном совете от Турции к Казахстану, – отметил президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали. – Также мы утвердили план мероприятий юбилея академии, основных направлений работы на 2022 год, обсудили вопросы утверждения учебников, расширения программ обмена студентами между государствами, согласовали различные аспекты сотрудничества в сфере науки и образования. Кроме того, историческим моментом можно считать церемонию поднятия флага Узбекистана по случаю получения братской страной статуса страны-наблюдателя в составе Тюркской академии.

Члены совета под председательством министра науки и высшего образования Казахстана Саясата Нурбека приняли конкретные решения по ряду вопросов. В частности, были обсуждены перечень юбилейных дат тюркского мира, общие учебники, вопросы сотрудничества в сфере образования и науки, научно-исследовательские проекты, одобрены приоритетные направления.

В числе знаменательных дат тюркского мира на 2022 год определены: 150-летие со дня рождения казахского просветителя Ахмета Байтурсынова, 125-летие писателя Мухтара Ауэзова, 140-летие просветителя Азербайджана Хусейна Жавида, 130-летие автора гимна Азербайджана Ахмеда Джавада, 140-летие кыргызского государственного деятеля Ишеналы Арабаева, 600-летие со дня смерти одного из османских правителей – Сулеймана Челеби, а также другие юбилеи, связанные с выдающимися личностями и важными событиями.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев, министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, министр образования и науки Кыргызстана Алмазбек Бейшеналиев, а также послы Азербайджана, Кыргызстана, Венгрии и Узбекистана, представители посольства Турции.