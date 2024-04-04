Ученые ЕАЭС, объединяйтесь!

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Ербол Тишкамбаев

Верхняя палата Парламента одобрила ратификацию соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в странах ЕАЭС

фото пресс-службы Сената Парламента

Предваряя рассмотрение повестки заседания, спикер Сената Маулен Ашимбаев выразил соболезнования родным и близким по поводу кончины первого председателя Сената в истории Казахстана – известного государственного и общественного деятеля страны Омирбека Байгелди, который проработал в Сенате более 16 лет – был депутатом Сената Парламента первого, второго, третьего и четвертого созывов.

– Имя Омирбека Байгелди занимает почетное место в истории нашей страны. В 1995 году он был избран депутатом Сената и стал первым председателем Сената Парламента в истории независимого Казахстана. Он внес значительный вклад в развитие парламентаризма в нашей стране. Законы, принятые в этот период, всемерно способствовали укреплению нашей государст­венности и независимости. Его жизненный путь является примером патриотизма и служения Родине, – сказал спикер палаты.

...Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах – членах Евразийского экономического союза предусматривает, что документы об ученых степенях – доктор философии (PhD), доктор по профилю, кандидат наук и доктор наук – признаются без проведения национальных процедур признания. Исключение составляет тот случай, когда обладатели таких документов претендуют на надбавку за ученую степень. Нормы документа направлены на стимулирование обмена научными кадрами и интеграцию образовательных систем стран – членов ЕАЭС, укрепление научных связей между университетами и исследовательскими институтами в рамках ЕАЭС.

Одобрение сенаторов получил и Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания». Как отметил председатель палаты, казахско-кыргызские взаимоотношения динамично развиваются во всех сферах. Одобренный закон является результатом такого эффективного сотрудничества. Ожидается, что ратификация соглашения будет способствовать проведению оперативной организации авиацион­ных поисковых и спасательных работ на территориях Казахстана и Кыргызстана, укреплению двустороннего сотрудничества в этой сфере.

– Соглашение предусматривает укрепление сотрудничества двух государств в области авиационного поиска и спасания. Закон предусматривает осуществление совместных действий сторон в случае возникновения бедствия воздушных судов, также регулирует отдельные вопросы проведения учений и обмена информацией и опытом, – резюмировал спикер Сената.

В ходе рассмотрения представления Президента страны депутаты приняли решение освободить Абдрашида Жукенова и Зауре Кейкибасову от должнос­тей судей Верховного суда.

#Сенат #заседание #ЕАЭС #ученые #ратификация

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