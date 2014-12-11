Ученые нашли способ возвращать зрение

Экспертам удалось добиться реакции на свет у мышей и собак с дегенерацией сетчатки. Значит, в теории подход сработает и с людьми, которым нужно вернуть светочувствительность, передает Meddaily.
В основе подхода – использование вируса, который внедряет ген одного распространенного ионного канала. Ген внедряется в пострадавшие клетки сетчатки.
Потом "фотопереключатели", соединения, меняющие форму при воздействии света, присоединяются к ионным каналам, что заставляет каналы раскрыться в ответ на световое воздействие. Итог – клетки сетчатки активируются, а светочувствительность восстанавливается.
Как было установлено, генная терапия позволила когда-то слепым мышам нормально ориентироваться в лабиринте. Такого же результата удалось достичь и с собаками. А известно, что сетчатка у собак очень похожа на человеческую, отмечает руководитель проекта Эхуд Исакофф, профессор Университета Калифорнии.