Ученые рассказали, что такое снежинка и от чего зависит ее узор

Наука, Погода
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В 1951 году Международная ассоциация гидрологических наук предложила классификацию, различающую семь основных форм кристаллов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Эксперт Пермского Политеха рассказал изданию, где и как создаются снежинки.

Снег – это замерзший водяной пар, выпадающий на Землю в виде атмосферных осадков – снежинок. В большинстве случаев они образуются в высокослоистых облаках среднего яруса на высоте 3-6 километров от поверхности земли. Температура в этих слоях тропосферы оптимальна для роста кристаллов снега.

Когда на пыльце, пылинке или любой другой частичке в небе оседают молекулы воды и мгновенно замерзают, образуется ледяной кристалл. При его падении на землю, водяной пар осаждается, кристаллизуясь на зародыше.

«Сложная форма снежинки определяется атмосферными условиями, в которых находился ледяной кристалл при падении. Его лучи могут начать расти одним способом, а затем, через определенный промежуток времени, незначительные изменения температуры или влажности окружающей среды заставляют кристалл расти в другом направлении. Чем сильнее восходящие потоки воздуха и чем больше в облаке влаги, тем крупнее успеют стать снежинки», – рассказывает Егор Разумовский, аспирант кафедры механики композиционных материалов и конструкций ПНИПУ.

При низкой температуре молекулы воды объединяются в группы по шесть и образуют правильный шестиугольник «дендрит» с внутренними углами 120 градусов. Такая структура характерна не только для снега, но еще и для талой воды и льда.

«Если говорить более подробно, то одна молекула воды – это один атом кислорода и два атома водорода. Благодаря водородным связям они выстраиваются в вершинах правильного шестиугольника, создавая главный кристалл. На нем, в свою очередь, вырастают боковые отростки. Температура и влажность воздуха вокруг снежинки одинакова, поэтому изначально она идеальна и симметрична по всей своей форме», – поясняет Егор Разумовский.

По словам эксперта, форма снежинки зависит от атмосферного давления, от напряженности электрического и магнитного полей, ветра, влажности и температуры. Именно она решает, будет ли развиваться и видоизменяться верхняя или нижняя призма, либо же только их боковые грани.

«Известно, что когда на улице минус 5-10 градусов Цельсия, то образуются снежинки в форме иголочек или столбиков. При температурах в 10-12 градусов формируются снежинки в виде пластинок или хлопьев. А вот когда за окном держится минус 12-18 градусов, получаются самые красивые ветвистые шестигранные снежинки – звездчатые дендриты, их размер обычно пять миллиметров и более», – отмечает Егор Разумовский.

#снег #снежинка

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