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Прохоров Игорь
Специальный корреспондент

Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК провел презентацию национальной экспертной площадки «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat».

Первое обсуждение с участием известных политиков, лидеров политических партий, представителей экспертного сообщества, общественных деятелей было посвящено Посланию Главы государства и трансформации институтов власти Казахстана. Модератором дискуссионной площадки выступил директор КИСИ Еркин Тукумов.

– Национальная экспертная площадка «КИСИ GPS» позволяет формировать новые смыслы, искать новые идеи по вопросам развития страны, – считает директор КИСИ. – Мы постарались ее назвать в духе строительства нового Казахстана – «КИСИ GPS». GPS имеет смысл поиска лучших идей, мыслей, смыслов для развития Казахстана. С другой стороны, GPS – это в прямом значении сокращение – «Ғылым. Пікір. Саясат».

По его словам, власть и общество заинтересованы в постоянном диалоге, обмене мнениями: какой Казахстан мы строим, что сделать, чтобы жизнь была лучше, а Казахстан стал еще более успешным членом мирового сообщества? Поэтому важно, чтобы площадка стала постоянной, более того, соответствовала зап­росам общества, всех граждан, даже из самых далеких регионов нашей родины. Тогда власть увидит разные точки зрения не только в столице и Алматы, но во всем Казахстане.

В связи с этим КИСИ планирует проводить дискуссии в регионах для соответствия статусу нацио­нальной экспертной площадки. Также эксперты института готовы учитывать все мнения при формулировании выводов и рекомендаций для руководства страны.

– Реформы – это начало большого пути. Необходимо работать над системой сдержек и противовесов. Не важно, сколько будет партий, если не будет работать эта система. Вопрос распоряжения бюджетом – один из ключевых в нынешнем Послании, – отметил в ходе дискусии Азат Перуашев, депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Демократической партии Казахстана «Ак жол»

В свою очередь секретарь партии «AMANAT» Даулет Карибек сообщил, что в обсуждении реформ должны участвовать все граждане Казахстана. По его словам, программа реформ Главы государства нацелена на построе­ние благоприятного будущего для всей нации. Есть много конкретных вопросов, требующих глубокого анализа. Критический взгляд нужен, но он не должен разделять общество.

Ермухамет Ертысбаев, председатель Народной партии Казах­стана, подчеркнул, что январские события указали на недочеты, которые накопились в старой системе.

– Послание Президента создает все необходимые условия для политической модернизации. Ключевой вопрос всех политреформ – это новый статус Парламента. В новом Казахстане я вижу изменение Конституции. Я призываю создать специальную комиссию для диалога по этому вопросу. Также я полностью поддерживаю тезис о массовом участии народа в управлении государством, – отметил политик. – Послание направлено на вовлечение народа в процесс принятия решений и устранение монополии на власть. Народная партия контактирует с Конфедерацией профсоюзов. В независимых профсоюзах много деятельных граждан. Образцом для них является лейбористская партия Великобритании. Там эта партия основывается на профсоюзах.

Депутат Сената Парламента РК Ляззат Сулеймен отметила важность проведения политических дискуссий в регионах.

– Поддерживаю все инициативы по усилению позиций мас­лихатов. Мы, депутаты Сената, недавно побывали в регионах и встречались с людьми. Население как активный субъект политики жестко ставит вопросы. Люди очень активны. Для эффективности реформ необходимо проводить беседы с общественностью, поговорить с каждым казахстанцем на эту тему, проанализировать и сформировать понимание этих реформ, – сказала Ляззат Сулеймен.

Председатель Правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Казбек Майгельдинов подчеркнул, что Президент поручил пересмотреть работу общественных советов.

– Мы будем проводить конкретную разъяснительную работу через различные площадки, особенно в регионах, способствовать формированию политической активности и политической культуры, – отметил Казбек Майгельдинов.

По словам директора Института парламентаризма Мансурхана Махамбетова, необходимо ответить на вопрос о том, насколько действующие законы и предлагаемые реформы соответствуют нормам Конституции. Прог­рамма политических реформ Президента РК К. Токаева дает возможность для такой работы.

Как отметил заведующий Информационно-аналитическим отделом Сената Парламента РК Юрий Черкасов, такие дискуссионные площадки имеют мес­то быть. То, что происходит активный диалог, – это хорошо, он важен сейчас. Нынешнее Послание сыграет решающую роль в развитии демократии.

Мадина Нургалиева, директор Института общественной политики партии «AMANAT», заявила, что с Посланием Главы государства ожидается оживление общественной сферы, начинают активизироваться новые партийные проекты. К примеру, активизируются общественные направления «зеленой» повестки, экологической и гендерной направленности. В целом можно ожидать появления новых партийных проектов. На это указывает и либерализация норм о деятельности партий.

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