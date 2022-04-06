Статьи Учесть палитру мнений 6 апреля 2022 г. 1:33 Прохоров Игорь Специальный корреспондент Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК провел презентацию национальной экспертной площадки «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat». Первое обсуждение с участием известных политиков, лидеров политических партий, представителей экспертного сообщества, общественных деятелей было посвящено Посланию Главы государства и трансформации институтов власти Казахстана. Модератором дискуссионной площадки выступил директор КИСИ Еркин Тукумов. – Национальная экспертная площадка «КИСИ GPS» позволяет формировать новые смыслы, искать новые идеи по вопросам развития страны, – считает директор КИСИ. – Мы постарались ее назвать в духе строительства нового Казахстана – «КИСИ GPS». GPS имеет смысл поиска лучших идей, мыслей, смыслов для развития Казахстана. С другой стороны, GPS – это в прямом значении сокращение – «Ғылым. Пікір. Саясат». По его словам, власть и общество заинтересованы в постоянном диалоге, обмене мнениями: какой Казахстан мы строим, что сделать, чтобы жизнь была лучше, а Казахстан стал еще более успешным членом мирового сообщества? Поэтому важно, чтобы площадка стала постоянной, более того, соответствовала запросам общества, всех граждан, даже из самых далеких регионов нашей родины. Тогда власть увидит разные точки зрения не только в столице и Алматы, но во всем Казахстане. В связи с этим КИСИ планирует проводить дискуссии в регионах для соответствия статусу национальной экспертной площадки. Также эксперты института готовы учитывать все мнения при формулировании выводов и рекомендаций для руководства страны. – Реформы – это начало большого пути. Необходимо работать над системой сдержек и противовесов. Не важно, сколько будет партий, если не будет работать эта система. Вопрос распоряжения бюджетом – один из ключевых в нынешнем Послании, – отметил в ходе дискусии Азат Перуашев, депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Демократической партии Казахстана «Ак жол» В свою очередь секретарь партии «AMANAT» Даулет Карибек сообщил, что в обсуждении реформ должны участвовать все граждане Казахстана. По его словам, программа реформ Главы государства нацелена на построение благоприятного будущего для всей нации. Есть много конкретных вопросов, требующих глубокого анализа. Критический взгляд нужен, но он не должен разделять общество. Ермухамет Ертысбаев, председатель Народной партии Казахстана, подчеркнул, что январские события указали на недочеты, которые накопились в старой системе. – Послание Президента создает все необходимые условия для политической модернизации. Ключевой вопрос всех политреформ – это новый статус Парламента. В новом Казахстане я вижу изменение Конституции. Я призываю создать специальную комиссию для диалога по этому вопросу. Также я полностью поддерживаю тезис о массовом участии народа в управлении государством, – отметил политик. – Послание направлено на вовлечение народа в процесс принятия решений и устранение монополии на власть. Народная партия контактирует с Конфедерацией профсоюзов. В независимых профсоюзах много деятельных граждан. Образцом для них является лейбористская партия Великобритании. Там эта партия основывается на профсоюзах. Депутат Сената Парламента РК Ляззат Сулеймен отметила важность проведения политических дискуссий в регионах. – Поддерживаю все инициативы по усилению позиций маслихатов. Мы, депутаты Сената, недавно побывали в регионах и встречались с людьми. Население как активный субъект политики жестко ставит вопросы. Люди очень активны. Для эффективности реформ необходимо проводить беседы с общественностью, поговорить с каждым казахстанцем на эту тему, проанализировать и сформировать понимание этих реформ, – сказала Ляззат Сулеймен. Председатель Правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Казбек Майгельдинов подчеркнул, что Президент поручил пересмотреть работу общественных советов. – Мы будем проводить конкретную разъяснительную работу через различные площадки, особенно в регионах, способствовать формированию политической активности и политической культуры, – отметил Казбек Майгельдинов. По словам директора Института парламентаризма Мансурхана Махамбетова, необходимо ответить на вопрос о том, насколько действующие законы и предлагаемые реформы соответствуют нормам Конституции. Программа политических реформ Президента РК К. Токаева дает возможность для такой работы. Как отметил заведующий Информационно-аналитическим отделом Сената Парламента РК Юрий Черкасов, такие дискуссионные площадки имеют место быть. То, что происходит активный диалог, – это хорошо, он важен сейчас. Нынешнее Послание сыграет решающую роль в развитии демократии. Мадина Нургалиева, директор Института общественной политики партии «AMANAT», заявила, что с Посланием Главы государства ожидается оживление общественной сферы, начинают активизироваться новые партийные проекты. К примеру, активизируются общественные направления «зеленой» повестки, экологической и гендерной направленности. В целом можно ожидать появления новых партийных проектов. На это указывает и либерализация норм о деятельности партий.