Учитель с большой буквы Адал Азамат 28 мая 2025 г. 3:00 5 Айгуль Турысбекова корреспондент Алматинского корпункта Имя Генриэтты Ивановны Шестаковой с благодарностью и теплотой вспоминают сотни учеников и коллег выдающегося педагога. Более полувека она проработала учителем русского языка и литературы в школе № 56 города Алматы. Как отмечает сама Генриэтта Ивановна, та школа была особенной, ее отличали сильный педагогический коллектив, атмосфера взаимного уважения и ответственности. Неудивительно, что и родительские собрания, которые проводила сама педагог, были особенными. Она старалась проводить их в доверительной обстановке, ведь настоящий педагог, по ее мнению, должен знать характер каждого ученика, уважать его личность, уметь слушать ребенка и верить в него, а главное – интересоваться его жизнью за пределами школы. При этом не менее важным она считает и то, как сам учитель относится к своей профессии. По мнению Генриэтты Ивановны, главное здесь – научиться получать моральное удовлетворение от работы. Может, поэтому даже сегодня, когда ей уже 95 лет, двери дома педагога остаются открытыми для всех учеников. Дочь Генриэтты Ивановны Алена Кучина рассказывает, что многие из них часто спрашивают о том, нужна ли какая-то помощь. И это очень трогательно, ведь сами они давно уже пенсионеры. Но, переступая порог дома своего учителя, словно возвращаются в школьные годы, становясь на десятки лет моложе. Бодрее становится и Генриэтта Ивановна, ведь она снова среди своих учеников. Эти теплые визиты говорят о многом, и прежде всего о том, как много она по-прежнему для них значит. Сколько она вложила любви и энергии в своих ребят, оставив глубокий след в душах учеников! По словам директора школы-гимназии № 56 им. К. Сатпаева Айнур Нурпеисовой, Генриэтта Ивановна, находясь на заслуженном отдыхе, никогда не забывает свою родную школу. Пока позволяло здоровье, не отказывалась от приглашений и всегда приходила на праздники, встречи и чаепития с учениками. – От нее исходит позитив, она вдохновляет, дает советы. На следующий год гимназия будет отмечать столетие. Очень надеемся, что наш заслуженный педагог будет свидетелем этой красивой даты. В нашей школе было много сильных учителей, и она среди них занимает особое место, – говорит Айнур Омаровна. Генриэтта Ивановна родилась 22 января 1930 года в Северо-Казахстанской области. А когда началась Великая Отечественная война, их семья перебралась в Шымкент... К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Генриэтта Ивановна была удостоена юбилейной медали «Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл», врученной участнице трудового фронта от имени Президента страны. За заслуги в образовании и преданность профессии она награждена нагрудными знаками «Отличник образования», «Ударник 9-й пятилетки», а в 2021 году получила почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» – Заслуженный учитель Казахстана. Среди ее учеников – режиссер Рашид Нугманов, гроссмейстер Анатолий Вайсер. Имя Генриэтты Шестаковой вошло в книгу «Интеллигенция казахской земли». У нашей героини уже два правнука и правнучка. И последняя, к слову, как символ преемственности, пошла по стопам бабушки – она тоже преподаватель в школе. #Образование #педагог #95 лет #Генриэтта Шестакова