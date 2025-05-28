Как отмечает сама Генриэтта Ивановна, та школа была особенной, ее отличали сильный педагогический коллектив, атмосфера взаимного уважения и ответственности. Неудивительно, что и родительские собрания, которые проводила сама педагог, были особенными.

Она старалась проводить их в доверительной обстановке, ведь настоящий педагог, по ее мнению, должен знать характер каждого ученика, уважать его личность, уметь слушать ребенка и верить в него, а главное – интересоваться его жизнью за пределами школы.

При этом не менее важным она считает и то, как сам учитель относится к своей профессии. По мнению Генриэтты Ивановны, главное здесь – научиться получать моральное удовлетворение от работы.

Может, поэтому даже сегодня, когда ей уже 95 лет, двери дома педагога остаются открытыми для всех учеников. Дочь Ген­риэтты Ивановны Алена Кучина рассказывает, что многие из них часто спрашивают о том, нужна ли какая-то помощь. И это очень трогательно, ведь сами они давно уже пенсионеры. Но, переступая порог дома своего учителя, словно возвращаются в школьные годы, становясь на десятки лет моложе. Бод­рее становится и Генриэтта Ивановна, ведь она снова среди своих учеников.

Эти теплые визиты говорят о многом, и прежде всего о том, как много она по-прежнему для них значит. Сколько она вложила любви и энергии в своих ребят, оставив глубокий след в душах учеников!

По словам директора школы-гимназии № 56 им. К. Сатпаева Айнур Нурпеисовой, Генриэтта Ивановна, находясь на заслуженном отдыхе, никогда не забывает свою родную школу. Пока позволяло здоровье, не отказывалась от приглашений и всегда приходила на праздники, встречи и чаепития с учениками.

– От нее исходит позитив, она вдохновляет, дает советы. На следующий год гимназия будет отмечать столетие. Очень надеемся, что наш заслуженный педагог будет свидетелем этой красивой даты. В нашей школе было много сильных учителей, и она среди них занимает особое место, – говорит Айнур Омаровна.

Генриэтта Ивановна родилась 22 января 1930 года в Северо-Казахстанской области. А когда началась Великая Отечественная война, их семья перебралась в Шымкент...

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Генриэтта Ивановна была удостоена юбилейной медали «Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл», врученной участнице трудового фронта от имени Президента страны. За заслуги в образовании и преданность профессии она награждена нагрудными знаками «Отличник образования», «Ударник 9-й пятилетки», а в 2021 году получила почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» – Заслуженный учитель Казахстана.

Среди ее учеников – режиссер Рашид Нугманов, гроссмейстер Анатолий Вайсер. Имя Генриэтты Шестаковой вошло в книгу «Интеллигенция казахской земли».

У нашей героини уже два правнука и правнучка. И последняя, к слову, как символ преемственности, пошла по стопам бабушки – она тоже преподаватель в школе.