С лучшими кейсами и социальными проектами Назарбаев Интеллектуальных школ в воспитательной работе познакомили педагогов Южного Казахстана.

Исследовательско-краеведческая экспедиция «Туған елге тағзым» и самые востребованные проекты NIS были представлены в Туркестане. Более 400 педагогов южного региона встретились на семинаре-практикуме «Школа – воспитание личности». Сотрудники районных управлений образования, заместители директоров, библиотекари проанализировали имеющийся опыт Назарбаев Интеллектуальных школ в воспитательной работе.

Сегодня большое число проектов NIS, объединенных патриотической, краеведческой, литературной, исторической, музыкальной тематикой, востребованы в общеобразовательных школах республики. Это «Ата-ана жұмысындағы 10 күн» – «10 дней на работе у родителей», «Қоғамға қызмет ету» – «Служение обществу», «Ұлы дала ақындары» – «Поэты Великой степи», «Ұрпақтар сабақтастығы» – «Преемственность поколений», «100 күйдің тарихы» – «100 кюев казахского народа», «Зият­керлік мектеп оқушыларына оқуға ұсынылатын 100 кітап» – «100 книг, рекомендованных для учеников NIS», «Менің өмірімде қолданылатын мақал-мәтелдер» – «Пословицы и поговорки в моей жизни», «Даналық бейсенбі» – «Умный четверг», Bookcrossing, Reading time – «Оқу сағаты», «Кітап әлемді бағындырады» – «Книга покоряет мир» и многие другие. Все они направлены на воспитание граж­данственности и социальной ответствен­ности учеников, любви к родине и уважения к старшему поколению, а также на закрепление интереса к истории, культуре, традициям многонационального народа.

На семинаре-практикуме педагоги отработали такие приоритетные в воспитательной работе направления, как создание благополучной и дружественной для ребенка среды, сотрудничество с родителями и вовлечение их в школьную жизнь. Все подробности позитивного родительства прозвучали в докладе директора департамента развития Интеллектуальных школ Рустама Абилова. Теоретические и практические кейсы по трансформации роли школьных библиотек представила заместитель директора депар­тамента развития NIS Аида Агадил.

На 20 секциях и пленарных заседаниях педагоги рассмотрели стратегические приоритеты воспитательной и библиотечной работы, подтвержденные практическими кейсами из практики Интеллектуальных школ. Заместитель директора по воспитательной работе Жиенкульской средней школы Байдибекского района Темирболат Тлеуберлиев не скрывает, что его, как и коллег, впечатлили коучинговые секции, особенно по творческим компонентам в патриотическом воспитании. Педагоги юга заинтересованы в сотрудничестве с NIS и внедрении их лучших практик.

С открытием NIS в Туркестане начался новый этап в профессиональном развитии учителей южного региона. Первым уроком для них стали Наурызовские встречи Назарбаев Интеллектуальных школ «Искусственный интеллект и мехатроника», на которых были представлены актуальные педагогические технологии по научной и проектной работе, а также по робототехнике. Директор Интеллектуальной школы Туркестана Балкан Касимов подчеркнул, что NIS продолжит тематические курсы для учителей южного региона.

– В связи с востребованностью профессионального развития педагогов и конкретного опыта NIS в воспитательной работе планируется целая серия семинаров-практикумов в разных регионах страны, – отметила советник председателя правления АОО «Назарбаев­ Интеллектуальные школы» Наталья ­Жумадильдаева.