Учиться – значит опережать время

Динамика развития молодого вуза удивляет, это уже не первый его успех. По этому поводу своим видением становления конкурентоспособного образования делится первый проректор ЕНУ им. Л. Гумилева Джамиля Нурманбетова.

– Джамиля Нусупжановна, в пос­ледние годы казахстанские вузы динамично продвигаются в международных рейтингах. Пожалуйста, расскажите о последнем достижении ЕНУ им. Л. Гумилева подробнее.

– Рейтинг QS Top Universities Under 50 составлен впервые на основе данных the QS World Universities, который проводится ведущим агентством глобальных и региональных рейтинговых исследований университетов QS Quacquarelli Symonds. ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, занимающий на данный момент 303 позицию в QS World University Rankings 2013/14, стал единственным казахстанским вузом, включенным в рейтинг молодых университетов и занявшим 32-е место. Рейтинги QS учитывают четыре ключевых результата деятельности современного университета: исследование, обучение, трудоустройство и интернационализация, отражаемых в шести критериях: академическая репутация, репутация работодателей, соотношение профессорско-преподавательского состава и студентов, научное цитирование, количество иностранных студентов и преподавателей. Важность рейтинга QS Top Universities Under 50 обусловливается рядом обстоятельств. Во-первых, университеты получают более отчетливое представление о своих достижениях и могут сопоставить результаты развития среди равных по возрасту. Во-вторых, можно проследить изменения показателей, прогнозировать развитие вузов, имеющих примерно одинаковые стартовые позиции. В-третьих, предоставляется возможность провести сравнение с глобальными и региональными рейтингами.

Агентство QS в своем пресс-релизе отмечает, что долгая история университета часто рассматривается как один из выгодных факторов, старинные университеты имеют преимущества по сравнению с молодыми вузами. Сосредоточив внимание на показателях деятельности молодых учреждений, рейтинг QS Top Universities 50 Under 50 направлен на выявление новых «тяжеловесов» высшего образования на мировой арене. Отмечу интересный факт – первые позиции в данном рейтинге занимают молодые университеты Гонконга, Сингапура и Южной Кореи.

– Почему в числе лидеров – страны именно Юго-Восточной Азии?

– Очевидна прямая связь между уровнем, темпами развития этих стран и качеством образования. Не случайно в Послании Президента Нурсултана Назарбаева народу указывается на необходимость совершения «модернизационного рывка» по аналогии с Южной Кореей и Сингапуром.

Важно отметить, что на протяжении ряда лет мы участвуем и в других рейтингах, которые также подтверждают позиции ЕНУ. Например, объявленные 11 февраля 2014 года результаты международного рейтинга сайтов университетов мира Webometrics показывают, что и здесь мы находимся на первом месте среди казахстанских вузов. В национальном рейтинге многопрофильных университетов и рейтинге образовательных программ ЕНУ уверенно лидирует второй год подряд. Это результат слаженной работы всего коллектива. И здесь для нас важна оценка регионального директора QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зои Зайцевой: «Я посещаю университет с 2009 года и наблюдаю за изменениями, самоотверженностью и энергией сотрудников ЕНУ».

– Какие факторы, по вашему мнению, решающие в столь динамичном продвижении вашего университета?

– Думаю, что не ошибусь, если скажу, что ЕНУ сегодня – это результат успешной реализации стратегии развития. По моему мнению, важнейший инструмент развития вузов сегодня – грамотно разработанные документы стратегического и оперативного планирования, которые пока еще остаются недооцененным ресурсом управления. В Стратегии ЕНУ были предусмотрены многие показатели, которые и обеспечивают нам сегодняшние успехи: интернационализация образования, академическая мобильность обучающихся и преподавателей, публикации статей в журналах с импакт-фактором, коммерциализация научных разработок. А также институциональная и специализированная аккредитация образовательных программ и вовлечение работодателей в их разработку, экспертизу и реализацию, трудоустройство выпускников, участие в международных проектах Erasmus Mundus и TEMPUS, открытие программ двудипломного образования, участие в национальных и международных рейтингах. В этом документе поставлена амбициозная цель – стать национальным исследовательским университетом, базирующимся на тесной интеграции образования, науки и производства. При этом мы заявляем и об ответственности перед государством и обществом за результаты своей деятельности.

– Джамиля Нусупжановна, исходя из цели стать исследовательским университетом, какие идеи и тенденции в этом направлении вы могли бы отметить?

– ЕНУ имеет хороший интеллектуальный ресурс в лице высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава. В 2013 году наш коллектив выполнял более 160 научных проектов. Это хороший показатель. Вместе с тем считаю, что эффективность исследовательской деятельности повысится, если мы будем иметь соответствующую инфраструктуру, научные лаборатории и более тесную связь с производством. Цепочка «Образование – наука – производство» составляет кластер успеха. К примеру, Массачусетский технологический институт занимает первые места в мировых рейтингах потому, что там создана великолепная материальная база для науки и образования, собран колоссальный интеллектуальный потенциал. Но для этого компания General Motors столько вложила в этот университет, что можно было построить еще одну индустриальную империю.

Отмечу еще один момент: большая часть научных исследований ориентирована на вузовский сектор, но многие законодательные и организационные моменты все еще требуют доработки. К примеру, для успешного развития науки в университетском секторе нужно определиться: каков статус вузовского научного сотрудника, какие гарантии ему предоставляются, какие льготы он имеет... Не секрет, что НИИ при вузах сегодня зачастую не имеют своей исследовательской базы, соответствующего штата.

В условиях автономии университеты, возможно, смогут предоставить профессорско-преподавательскому составу свободу выбора приоритетов в деятельности: в какой-то период можно сосредоточиться на академической, преимущественно преподавательской деятельности, но если профессор получил финансирование своего проекта, то он просто обязан сосредоточиться на исследовании, чтобы обеспечить значимый результат. Крайне сложно эффективно и преподавать, и заниматься наукой. Вместе с тем публикационная активность и цитируемость ученых – важнейшая составляющая любого мирового рейтинга, поэтому с удовлетворением могу отметить, что в ЕНУ есть научные школы, обеспечивающие этот показатель, но на перспективу нужны меры по улучшению ситуации. Думаю, что следует еще раз обратить внимание на приоритетность научных исследований. Весь мир переходит на шестой технологический уклад: это нано-, био-, информационные и когнитивные технологии.

Одно из перспективных направлений – введение постдокторских программ в Казахстане. У молодых ученых, имеющих степень кандидата наук или док­тора PhD, появится возможность для дальнейшего научного роста. Также институт постдокторантуры будет способствовать усилению мобильности, привлечению молодых талантливых ученых из ведущих мировых научных центров для работы в казахстанских вузах. Именно поэтому одно из перспективных направлений дальнейшего развития ЕНУ – интернационализация. Важный показатель качества и эффективности образовательной деятельности, признания его престижа на национальном и международном уровне, она поддерживает позитивный имидж вуза и страны. Институт постдокторантуры позволит не только усилить академическую мобильность, но и омолодить научные кадры. Весьма перспективно и целесообразно связать темы исследовательских работ постдокторантов с исследовательскими проектами по линии МОН РК. Таким образом будут создаваться условия для формирования подлинно научных кадров.

– На расширенной коллегии Министерства образования и науки 31 января 2014 года в стенах ЕНУ говорилось о поэтапном переходе к автономии. Что вы можете сказать по этому поводу?

– Новый этап развития ЕНУ будет связан с отраженными в Послании Президента страны задачами по переходу ведущих университетов к академической и управленческой автономии. Стало очевидным, что реформы в образовании не могут состояться без опоры на вузовские коллективы, которые должны стать двигателем реформы. Университеты с момента их основания были территориями не только академической свободы, но и свободы управления. Поэтому администрация вузов, деканы факультетов, профессора и сотрудники не должны загоняться в узкие рамки инструкций. Наряду со свободой усилится и ответственность за результаты деятельности. Думаю, предстоящая реорганизация должна быть подчинена академическим задачам вузов в контексте социально-экономических задач регионов и страны в целом. Надо признать, что юридически ЕНУ обладал отдельными признаками автономии, которые предопределены особым статусом в соответствии с Указом Президента. Но свои действия все равно требовалось согласовывать с центральным исполнительным органом. До конца 2014 года в ЕНУ, как и в других десяти казахстанских вузах, будут действовать наблюдательные советы. С 2015 года пилотной группе университетов (среди них и наш вуз) планируется предоставить институциональную автономию.

Прежде всего хочу подчеркнуть, что целью деятельности автономного вуза не может быть извлечение прибыли, это должна быть некоммерческая организация. Но, безусловно, следует расширить административно-правовой статус автономного вуза за счет создания малых инновационных предприятий, которые должны стать привлекательными для тех, кто решится инвестировать в науку и образование. Уверена, разумный баланс между государственным регулированием и автономией вузов будет найден.

Сауле ИБРАЕВА