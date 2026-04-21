Ударили тарифом по ферросплавам

Ситуация
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Карагандинские заводы вынуждены приостанавливать производство из-за высокого энерготарифа

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

У специальной экономической зоны «Сарыарка» есть реальные перспективы стать казахстанской «Силиконовой долиной», однако воплотить планы в реальность пока не получается. На промплощадке СЭЗ располагаются три завода, специализирующиеся на выпуске высокомарочного ферросилиция и технического кремния, и каждое из предприя­тий столкнулось с серьезными финансовыми проблемами, порожденными высоким тарифом на электроэнергию.

Недавно стало известно о том, что остановил цеха ферросплавный завод YDD Corporation, запущенный в эксплуатацию в 2019-м. На предприятии мощностью 180 тыс. тонн продукции в год работало свыше 500 человек. Сейчас 55 из них обеспечивают внутренние технологические потребности простаивающего объекта, остальные же уволены с выплатой компенсации, отправлены в отпуск с сохранением дохода в 50% от зарплаты либо переведены на аналогичное предприятие в Экибастузе.

По официальной информации, Карагандинский ферросплавный завод приостановил работу также из-за экономических проблем. До объявления режима простоя на нем действовала только одна рудотермическая печь, остальные три находились в «холодном резерве».

Надо сказать, что производство ферросилиция весьма энергоемкое. Затраты на электро­энергию составляют почти 70% от себестоимости выпускаемой продукции. Тариф на этот ресурс ежегодно возрастал и достиг того уровня, который сделал ферросплав made in Karaganda неконкурентоспособным.

С той же проблемой столк­нулось и другое крупное металлургическое предприятие – Qaraganda Power Silicon. Это новый завод, который недавно построили на территории СЭЗ «Сарыарка», вложив в него 63 млрд тенге. Инвестор запустил одну плавильную печь с расчетом на то, что к концу 2025 года введет в строй остальные три. Предприятие готовилось выйти на полную производственную мощность, но эти планы не осуществились.

– Все наши печи готовы к запуску. Три из них мы не включаем, одна сейчас находится на планово-предупредительном ремонте, – сообщил корреспонденту «Казправды» заместитель гендиректора по производству Дмитрий Кравченко. – Терпим убытки из-за высокой цены на электроэнергию. У нас, сами понимаете, энергоемкое производство. Запустить в работу все четыре печи мы сможем только после того, как будет решен воп­рос с тарифом.

Наконец, третье предприятие, из-за серьезных энергетических проблем простаивающее около пяти лет, – это кремниевый завод Tau-Ken Temir. Он был запущен в 2010 году, а в конце 2019-го, спус­тя несколько лет после смены инвестора, остановился. Выпус­кать технический кремний при возросшем тарифе на электро­энергию стало невыгодно.

Негативную роль в ситуации с этим предприятием сыграло и падение мировых цен на кремний. Поэтому обе рудотермичес­кие печи потушили, производство законсервировали.

Надо отметить, что в прошлом году кремниевый завод был реанимирован. Сейчас предприятие действует, но тарифный вопрос для него остается актуальным.

Но действительно ли электроэнергия в СЭЗ «Сарыарка» настолько дорога для ферросплавных заводов, которые там дислоцируются? Чтобы ответить на этот вопрос, пришлось сравнить тарифы, действующие на различных промышленных площадках Казахстана.

Самыми высокими они оказались в СЭЗ «Актобе» (38,86 тенге за кВт•ч без НДС), СЭЗ «Оңтүстік» (34,31 тенге за кВт•ч без НДС) и СЭЗ «Павлодар» (32,58 тенге за кВт•ч без НДС). На этом фоне карагандинская цена электро­энергии в 27,93 тенге за кВт•ч без НДС не кажется высокой. Более того, в этом рейтинге СЭЗ «Сарыарка» заняла предпоследнюю строчку. Дешевле электроэнергия только в петропавловской специальной экономической зоне «Qyzyljar» – 24,57 тенге за кВт•ч без НДС.

Так, может, карагандинские кремниевые заводы зря пеняют на тариф? Но тут все относительно. Дело в том, что приоритетные виды деятельности в СЭЗ «Сарыарка» – это металлургия и тяжелое машиностроение, а они изначально предполагают размещение энергоемких производств. Схожую направленность имеет только одна пром­площадка в республике – СЭЗ «Павлодар». И электро­энергия для ее заводов дороже, чем для карагандинских.

Кстати, в конце прошлого года в Павлодарской области был запущен новый ферросплавный завод мощностью 240 тыс. тонн продукции в год. Он действует и о проблемах не заявляет. Почему? Потому что это предприя­тие… не является участником СЭЗ «Павлодар». Построено оно рядом с Экибастузской ГРЭС-1, с шин которой и получает дешевую электроэнергию. Тут возникает вопрос: почему бы для карагандинских кремниевых заводов не снизить тариф, ведь они тоже располагаются вблизи энергоисточника – централи регионального значения ТЭЦ-3?

Надо сказать, что ферросплавный завод YDD Corporation обратился в Министерство энергетики РК с просьбой ввести для него инвестиционный, то есть сниженный, тариф на электро­энергию. Аналогичную меру можно применить и к предприя­тию Qaraganda Power Silicon. В связи с чем корреспондент «Казправды» отправила письменный запрос в Минэнерго РК.

Вот какой ответ мы получили: «По итогам рассмотрения заявки ТОО «Asia FerroAlloys» (Карагандинский ферросплавный завод. – Прим. авт.) принято решение об отказе в предоставлении инвестиционного тарифа. Поскольку предприятие является действующим, заявленные цели в значительной степени реализованы: созданы рабочие места, обеспечиваются налоговые поступления, а производственные мощности введены в эксплуатацию».

Что касается второго пред­приятия, то и для него итог не­утешительный. «ТОО «Qaragandy Power Silicon», не имея прямого подключения к электрической станции, не подпадает под требования по предоставлению инвестиционного тарифа», – сказано в ответе на наш запрос за подписью вице-министра энергетики РК Сунгата Есимханова.

Добавим, что редакция обращалась за информацией еще и в управление предпринимательства и промышленности Карагандинской области. Госорган продублировал ответ Минэнерго и добавил, что «в условиях текущего дефицита электроэнергии и роста нагрузки на энергосистему предоставление дополнительных тарифных преференций может привести к увеличению стоимос­ти электроэнергии для других участников рынка».

Что же в итоге? Кремниевые заводы, выходит, будут и дальше простаивать, не принося бюджету налоговых поступлений, а трудовым коллективам – стабильную занятость и доход. Возможно, инвесторы задумаются о частичной передислокации своих производств в более привлекательный регион. Если так, то СЭЗ «Сарыарка» будет де-факто сложно превратить в местную «Силиконовую долину».

#Караганда #СЭЗ #тарифы #электроэнергия #заводы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]