Минкультуры проведет проверку по поводу реквизита из фильма «Қыз Жібек»

Об этом было сообщено в официальном телеграм-канале МКИ

Коллаж: Kazpravda.kz

Поводом для реакции со стороны министерства послужило обсуждение в социальных сетях публикации продюсера Баян Алагузовой о костюме из исторического фильма «Қыз Жібек», сообщает Kazpravda.kz

Там пояснили, что в музейном фонде киностудии «Казахфильм» хранится один оригинальный камзол, использованный в фильме «Қыз Жібек». Данный экспонат охраняется как важное культурное наследие национального кинематографа.

«Вопрос о том, каким образом второй камзол, упомянутый в публикации продюсера, оказался в частных руках, в настоящее время выясняется», - говорится в сообщении Минкультуры.

Как рассказали в МКИ, киностудия «Казахфильм» на системной основе ведет работу по сбору, реставрации и сохранению ценных реквизитов, костюмов и иных предметов исторической значимости, использованных в национальных фильмах. Данная деятельность направлена на сохранение и передачу культурного наследия будущим поколениям.

В настоящее время при киностудии «Казахфильм» планируется открытие масштабного музея, соответствующего современным требованиям. В нем будут представлены уникальные экспонаты, связанные с историей отечественного кино, которые будут широко доступны посетителям.

Министерство подчеркивает, что вопросам сохранения и защиты культурных ценностей уделяется особое внимание, и подтверждает готовность всегда предоставлять обществу открытую и достоверную информацию по возникающим вопросам.

Ранее на своей странице в Instagram музыкальный продюсер Баян Алагузова поделилась новостью о том, что ей досталась в собственность уникальная вещь из легендарного фильма «Кыз-Жибек».