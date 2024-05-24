Удержались в элите, но вопросы остались

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Аскар Бейсенбаев

Сборная Казахстана по хоккею одержала всего лишь две победы на первенстве планеты, проходящем в этот раз в Чехии, но при этом осталась в мировом элитном дивизионе.

Конечно же, хорошо, что в следующем году мы вновь сможем скрестить клюшки с лучшими командами мира – Канады, Швеции, США, Финляндии, Чехии. Однако не очень приятно осознавать, что и в 2025 году нас, помимо нужных для выживания побед, со всей очевидностью, будут ждать и громкие поражения. Напомним, что на этом чемпионате, помимо выигрышей у Франции (3:1) и Польши (3:1), мы пережили еще и крупные разгромы – словаками (2:6), немцами (2:8) и американцами (1:10). Кстати, сборная США почти повторила 2010 год – на первенстве мира в Германии она разгромила нашу национальную команду со счетом 10:0. При этом в 2024 году мы еще и не попали в группу с канадцами, чехами, финнами и швейцарцами, которые также вполне могли отличиться результативными действиями против нас. Но справедливости ради отметим, что даже на данном чемпионате все же оказались дружины и похуже, причем две из них – из Великобритании и Польши – со следующего сезона будут выступать в дивизионе рангом ниже.

Некоторые из моих знакомых вполне рады прошедшему для нас чемпионату (он еще не завершился,­ но теперь борьбу продолжат лишь претенденты на медали). У меня все же несколько иное послевкусие. Да, сборную можно похвалить за выполнение плана-минимума, но вот содержательность в самой игре вызывает большие вопросы. Не все, в том числе и лидеры, продемонстрировали максимальные возможности. Хотя среди них были и те, кто совсем недавно поднимал над головой Кубок Гагарина, между прочим, один из самых заветных хоккейных трофеев в мире.

Думаю, что и руководству хоккейной федерации страны, и тренерскому штабу уже следует серьезно задуматься о первенстве планеты, которое в 2025 году пройдет в Швеции и Дании. Видимо, и там у нас будет минимальный план обыграть сборные Венгрии и Словении (которые в следующем сезоне выступят в элите) и надеяться зацепить очки в играх с другими середнячками. На большее потенциала пока не видно. Благо, что у нас есть еще ветераны, на которых можно положиться. Но и у них-то спортивная карьера не вечная. Тот же неувядаемый капитан сборной Роман Старченко в национальной команде выступает без малого 20 лет (играет в ней с 2005 года и провел почти 100 поединков), а на замену ему лишь, пожалуй, Никита Михайлис, который в этот раз не сильно и блистал (возможно, слишком много сил потратил в магнитогорском «Металлурге», с которым стал чемпионом).

Помимо подготовки к чемпионату мира в 2025 году, у нас сейчас будет еще одна большая задача – попробовать пробиться на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Италии в 2026 году. Пос­ле завершения нынешнего мирового первенства окончательно определится состав участников квалификационных отборов. Напомним, что уже сейчас известны имена восьми команд, которые точно выступят на главных зимних стартах планеты. Это сборные Финляндии, Канады, Швеции, США, Чехии, Швейцарии, Германии и Италии (страна-хозяйка). После нынешнего первенства к ним добавится еще одна команда, а еще три заветные путевки разыграют среди других сборных соглас­но рейтингу. Квалификационные турниры, скорее всего, пройдут в Словакии, Латвии и Дании.

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#Спорт #хоккей

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