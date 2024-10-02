Удостоверения на управление сельхозтехникой незаконно выдавали в СКО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники прокуратуры установили грубейшие нарушения требований действующего законодательства, выразившиеся в незаконном предоставлении прав на управление автомобилями, сообщает Kazpravda.kz

Как выяснилось, должностным лицом отдела сельского хозяйства района Г. Мусрепова вопреки требованиям Закона «О дорожном движении» в апреле гражданину «Б» было выдано удостоверение тракториста-машиниста, ранее лишенному постановлением районного суда от 22.08.2023 года права на управление транспортом.

Аналогичные нарушения выявили в отделах сельского хозяйства Айыртауского, Есильского, Кызылжарского, Мамлютского, Шал акына, Тимирязевского, Уалихановского районов и Петропавловска.

«Должностные лица привлечены к установленной законом ответственности, два удостоверения тракториста-машиниста уполномоченным органом изъяты и отменены. По оставшимся 12 документам проводится работа по признанию их недействительными», – прокомментировали в надзорном органе.

Там же добавили, что вопросы устранения нарушений находятся на контроле прокуратуры области.