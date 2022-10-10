"Находится под стражей" – МИД РК о пропавшем в Венгрии казахстанце

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве рассказал о судьбе жителя города Шымкента Канатбека Отебека, который уехал на заработки в Европу и пропал, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Он находится под стражей в Венгрии. Полиция обвиняет его в перевозке нелегальных мигрантов. То есть он буквально 1,5 месяца назад получил шенгенскую визу в Казахстане, прилетел в одну из европейских стран и через неделю уже находился на территории Восточной Европы, в том числе в Сербии, Венгрии, Чехии, и по этому маршруту перевозил нелегальных мигрантов", – рассказал Смадияров.

Он подчеркнул, что казахстанец изначально знал, на какую работу едет.

"Незнание законов страны не освобождает от ответственности. Этому парню мы нашли адвоката, он ведет работу. Родственники знают обо всех событиях. Я думаю, что следствие разберется в том, что будет дальше", – Айбек Смадияров.