О пропаже своего «железного коня» на канал 102 сообщил 27-летний астанчанин. Сотрудники криминальной полиции района по уличным видеокамерам установили приметы и примерный маршрут веловора, который, как оказалось, фактически сверстник потерпевшего. После задержания похититель дал признательные показания.

В ходе расследования установлено, что в дневное время, проходя по улице Тархана, 27-летний похититель увидел велосипед, прикрепленный тросом к металлическому ограждению. Взломав замок троса, злоумышленник украл это, как теперь принято выражаться, средство индивидуаль­ной мобильности стоимостью 100 тыс. тенге. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Велосипед возвращен владельцу.

В связи с участившимися сезонными кражами велосипедов департамент полиции Астаны напоминает жителям города о необходимости принятия элементарных мер безопасности для сохранности своего имущества. А именно: пользоваться более прочными U-образными велозамками (U-lock) или специальными цепями. Выбирать для парковки хорошо освещенные людные места, оборудованные видеокамерами. По возможности оснащать велосипеды GPS-трекерами.

Необходимо, наконец, в целях профилактики краж регистрировать «железных коней» в единой электронной базе, созданной столичным департаментом полиции совместно с Центром устойчивого развития Астаны, куда, помимо серийного номера и внешних отличительных приз­наков велосипеда, вносятся сведения о владельце, адресе его проживания и мобильном телефоне.