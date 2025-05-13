Угнал велосипед и поплатился Свежий выпуск 13 мая 2025 г. 0:00 0 Юрий Фоменко В Астане задержан злоумышленник, средь бела дня укравший в столичном районе «Байконыр» пристегнутый тросом велосипед. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов О пропаже своего «железного коня» на канал 102 сообщил 27-летний астанчанин. Сотрудники криминальной полиции района по уличным видеокамерам установили приметы и примерный маршрут веловора, который, как оказалось, фактически сверстник потерпевшего. После задержания похититель дал признательные показания. В ходе расследования установлено, что в дневное время, проходя по улице Тархана, 27-летний похититель увидел велосипед, прикрепленный тросом к металлическому ограждению. Взломав замок троса, злоумышленник украл это, как теперь принято выражаться, средство индивидуальной мобильности стоимостью 100 тыс. тенге. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Велосипед возвращен владельцу. В связи с участившимися сезонными кражами велосипедов департамент полиции Астаны напоминает жителям города о необходимости принятия элементарных мер безопасности для сохранности своего имущества. А именно: пользоваться более прочными U-образными велозамками (U-lock) или специальными цепями. Выбирать для парковки хорошо освещенные людные места, оборудованные видеокамерами. По возможности оснащать велосипеды GPS-трекерами. Необходимо, наконец, в целях профилактики краж регистрировать «железных коней» в единой электронной базе, созданной столичным департаментом полиции совместно с Центром устойчивого развития Астаны, куда, помимо серийного номера и внешних отличительных признаков велосипеда, вносятся сведения о владельце, адресе его проживания и мобильном телефоне. #кража #велосипед