Уголь можно не только сжигать!

Общество
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Самат Бейсембаев

Разработана концепция развития углехимической отрасли Казахстана

фото из архива "КП"

На днях в Астане прошло заседание «круглого стола» на тему «Углехимия – новая точка роста развития экономики Казахстана». В рамках встречи представители крупнейших казахстанских угледобываю­щих компаний «Шобаркуль комир», «Шобаркуль-Премиум», входящих в Группу ERG, а также «Богатырь комир» обсудили с иностранными инвесторами условия возможного совместного сотрудничества по претворению в жизнь углехимических проектов, а также необходимые меры государственной поддержки.

Так, на сегодняшний день РК занимает восьмое место в мире по запасам угля с объемом 34,2 млрд тонн, что составляет 4% от общемировых доказанных запасов. По подсчетам, этого хватит рес­публике на более чем 250 лет. География наиболее крупных угольных залежей сосредоточена в центральной, северной и северо-восточной частях республики.

К слову, в своем сентябрьском Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил необходимость развития углехимии.

«Мы должны реализовать ряд по-настоящему судьбоносных для нашей страны проектов. Задача диверсификации экономики становится еще более насущной, актуальной. Следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений. Другими словами, нужно создать кластеры высокого передела», – отметил Глава государства.

Таким образом, беря это во внимание, альянс предпринимателей «Парасат» при участии ОЮЛ «Казхимпром» и ТОО «Центр развития углехимии в Казахстане» разработали концепцию развития углехимической отрасли Казах­стана. В ее рамках предполагаются инвестиции на сумму в 12–13 млрд долларов для создания 15 крупных разнонаправленных углехимических проектов в Карагандинской, Павлодарской, Абайской, Акмолинской, Костанайской областях.

Если говорить подробнее, эти технологические инициативы откроют дорогу производству из угля синтетического аммиака с созданием дальнейшего производственного цикла в области агрохимии (карбамида, аммиачной селитры, взрывчатки промышленного назначения, азотных удоб­рений) и спецхимии. Позволят наладить получение метанола с дальнейшим производством полимеров из угля. Вместе с тем казахстанский рынок пополнится отечественными поливинилхлоридом (ПВХ или тентовой тканью), поливиниловыми полимерами, бутандиолом (БДО), а также пероксидом и авиакеросином, также произведенными из угля. А благодаря коксовому газу станет доступным выпуск метанола и водорода.

– У нас угледобывающая промышленность очень хорошо развита, – подчеркнул председатель Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства РК Азамат Панбаев. – Мы ежегодно добываем более 100 миллионов тонн угля, но в свете последних глобальных изменений, принятия Парижского соглашения актуальной становится угольная переработка. На сегодня 65% добываемого угля используется в качестве топлива на ТЭЦ. Поэтому мы сейчас совместно с представителями бизнеса отрабатываем вопросы по привлечению инвесторов к созданию технологий глубокой переработки угля. В первую очередь это получение такой продукции, как бензол, параксилол, других производных угля для их дальнейшего применения в химической промышленности.

Как отметили участники заседания «круглого стола», реализация данных проектов внесет весомый вклад в ВВП республики, позволит наладить выпуск востребованной продукции для внутреннего рынка и экспортных поставок в сумме до 8–10 млрд долларов ежегодно, создаст от 18 до 20 тыс. новых рабочих мест.

– В целом государством проводится поддержка по нескольким направлениям. Так, к готовым инвестиционным проектам подводятся соответствующие коммуникации – газопровод, электросети, железная и автомобильная дороги. В рамках индустриальных зон выделяются соответствующие земельные участки. Практикуются меры предоставления льготного финансирования по приемлемой ставке. В зависимости от проекта применяются различные дифференцированные методы господдержки, – заключил председатель отраслевого комитета.

#уголь #круглый стол #углехимическая отрасль

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