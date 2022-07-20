Уголек дорожает

В Карагандинской области выросла цена на коммунально-бытовой уголь, добываемый подземным способом.

Казалось бы, уж где-где, а в Караганде проблем с углем не бывает. В этом уверены почти все казахстанцы, за исключением жителей Карагандинского региона. Они-то знают, что, даже живя на угле, можно стоять в очередях за каменным топливом и возмущаться из-за высоких цен на него. Такая ситуация повторяется в регионе из года в год. Несмотря на уверения властей в том, что вагоны, груженные углем, идут бесперебойно и причин для его дефицита нет.

В Карагандинской области каменное топливо для населения отпускают две шахты и пять разрезов. Его продают со складов и железнодорожных тупиков в Караганде, Сарани, Шахтинске, Темиртау и Балхаше, а также в Абайском, Нуринском, Осакаровском, Шетском, Актогайском и Бухар-Жырауском районах.

Всего в области 31 точка по отпуску угля для бытовых потребителей. Перед началом отопительного сезона возле них обыч­но выстраиваются очереди из порожних грузовиков. Сейчас их нет, в чем корреспондент «Казправды» убедилась, объехав несколько точек продажи.

Одна из них находится в районе имени Бокейханова, где реализуют уголь с шахты компании «Рапид». Он пользуется спросом у владельцев котлов длительного горения «Неделька». Здесь ЗИЛы и КамАЗы неторопливо въезжают на весы, отправляются на погрузку, а потом, с углем в кузове, снова взвешиваются. Очереди нет. Никто никого не подгоняет. У водителей есть время на перекур и беседу.

– Вот мне загрузили 6,6 тонны рапидовского угля. Я продаю его без наценки – по 20 тысяч тенге за тонну, – говорит водитель собственного ЗИЛа Александр. – За доставку беру 20 тысяч. Получается окончательная стоимость для заказчика – 152 тысячи тенге.

– Почему так дорого? – удивляюсь я.

– С 1 июля уголь у «Рапида» подорожал, – поясняет собеседник. – В прошлом году он стоил 17 тысяч тенге за тонну, а сейчас – 20. Думаю, так дорого, потому что его добывают подземным способом. А шубаркольский привозят с разреза. Он дешевле.

И действительно, уголь шахты «Рапид» поднялся в цене. Это подтверждает приказ директора, копия которого висит на проходной железнодорожного тупика. «Приказываю с 1 июля 2022 года установить цену на угольную продукцию для населения в размере 20 тысяч тенге с учетом НДС за одну тонну», – сказано в документе. Есть в нем и второй пункт. Он касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для них цена на уголь поднялась до 25 тыс. тенге за тонну.

Почему? Как сообщили в управлении промышленности, есть две причины. Первая – это рост курса рубля. Оказывается, карагандинская шахта рассчитывается валютой со своими российскими обслуживающими компаниями. Вторая причина роста цены – повышение зарплаты работникам. Фирме «Рапид» пришлось поднять оклады шахтерам, чтобы избежать перетока специалистов на более высокооплачиваемую работу в шахты АО «АрселорМиттал Темиртау».

Отметим, что и другой поставщик угля для населения повысил свои расценки – это группа компаний «Гефест». Она добывает каменное топливо в Караганде, на шахтах «Кировская», «Западная» и имени Байжанова. Что же касается разрезов, то цены на их товар пока стабильные. Не изменилась стоимость и самого популярного – шубаркольского угля. Его в Караганде продают по 11–12 тыс. тенге за тонну.

– В целом в 2022 году угледобывающие предприятия планируют отгрузить около 5,4 миллиона тонн угля на коммунально-бытовые нужды региона и населению, – сообщает начальник управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области Мурат Кыдырганбеков. – Это при том что потребность области в угле составляет 1 172 миллиона тонн. Ежедневно только АО «Шубарколь комир» по рес­публике отгружает около 170 вагонов. На Карагандинскую область приходится не менее 26 вагонов, которые распределяются по регионам. Отмечу, что АО «Шубарколь комир» не только покрывает потребность Карагандинской области в угле, но и осуществляет поставки по Казахстану.

Ожидать ли карагандинцам дефицита угля в сентябре-октябре, когда начинается отопительный сезон? Ведь в это время ежегодно возникает ажиотаж возле железнодорожных тупиков. Люди в надежде на помощь вызывают журналистов и жалуются, что несколько дней подряд приезжают за углем, отстаивают очередь, но не успевают его купить до закрытия.

– Очереди возле точек продажи не означают, что они из-за дефицита угля, – объясняет начальник управления промышленности. – Большая часть населения начинает закуп угля не летом, а в осенний период, с началом первых холодов.

В результате в точках сбыта образуются очереди. Хотя уголь поставляется ежедневно, и на тупиках имеются запасы. Кроме того, в Караганду за углем приезжают жители близлежащих городов и районов, а также соседней Акмолинской области. Из-за этого в разы возрастает численность очередников у тупиков и угольных складов.

Чиновник добавляет, что его ведомство постоянно проводит совещания с руководителями угледобывающих компаний и «КТЖ-Грузовые перевозки». Первых просят заранее заполнять тупики углем, готовясь к отопительному сезону, а вторых – предоставлять нужное количество вагонов для перевозки твердого топлива. Что же касается цен, то их местные власти не регулируют. Они зависят от стоимости угля на товарной бирже и аппетитов оптовиков.