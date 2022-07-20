Экономика Уголек дорожает 20 июля 2022 г. 0:15 Елена Ульянкина В Карагандинской области выросла цена на коммунально-бытовой уголь, добываемый подземным способом. Казалось бы, уж где-где, а в Караганде проблем с углем не бывает. В этом уверены почти все казахстанцы, за исключением жителей Карагандинского региона. Они-то знают, что, даже живя на угле, можно стоять в очередях за каменным топливом и возмущаться из-за высоких цен на него. Такая ситуация повторяется в регионе из года в год. Несмотря на уверения властей в том, что вагоны, груженные углем, идут бесперебойно и причин для его дефицита нет. В Карагандинской области каменное топливо для населения отпускают две шахты и пять разрезов. Его продают со складов и железнодорожных тупиков в Караганде, Сарани, Шахтинске, Темиртау и Балхаше, а также в Абайском, Нуринском, Осакаровском, Шетском, Актогайском и Бухар-Жырауском районах. Всего в области 31 точка по отпуску угля для бытовых потребителей. Перед началом отопительного сезона возле них обычно выстраиваются очереди из порожних грузовиков. Сейчас их нет, в чем корреспондент «Казправды» убедилась, объехав несколько точек продажи. Одна из них находится в районе имени Бокейханова, где реализуют уголь с шахты компании «Рапид». Он пользуется спросом у владельцев котлов длительного горения «Неделька». Здесь ЗИЛы и КамАЗы неторопливо въезжают на весы, отправляются на погрузку, а потом, с углем в кузове, снова взвешиваются. Очереди нет. Никто никого не подгоняет. У водителей есть время на перекур и беседу. – Вот мне загрузили 6,6 тонны рапидовского угля. Я продаю его без наценки – по 20 тысяч тенге за тонну, – говорит водитель собственного ЗИЛа Александр. – За доставку беру 20 тысяч. Получается окончательная стоимость для заказчика – 152 тысячи тенге. – Почему так дорого? – удивляюсь я. – С 1 июля уголь у «Рапида» подорожал, – поясняет собеседник. – В прошлом году он стоил 17 тысяч тенге за тонну, а сейчас – 20. Думаю, так дорого, потому что его добывают подземным способом. А шубаркольский привозят с разреза. Он дешевле. И действительно, уголь шахты «Рапид» поднялся в цене. Это подтверждает приказ директора, копия которого висит на проходной железнодорожного тупика. «Приказываю с 1 июля 2022 года установить цену на угольную продукцию для населения в размере 20 тысяч тенге с учетом НДС за одну тонну», – сказано в документе. Есть в нем и второй пункт. Он касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для них цена на уголь поднялась до 25 тыс. тенге за тонну. Почему? Как сообщили в управлении промышленности, есть две причины. Первая – это рост курса рубля. Оказывается, карагандинская шахта рассчитывается валютой со своими российскими обслуживающими компаниями. Вторая причина роста цены – повышение зарплаты работникам. Фирме «Рапид» пришлось поднять оклады шахтерам, чтобы избежать перетока специалистов на более высокооплачиваемую работу в шахты АО «АрселорМиттал Темиртау». Отметим, что и другой поставщик угля для населения повысил свои расценки – это группа компаний «Гефест». Она добывает каменное топливо в Караганде, на шахтах «Кировская», «Западная» и имени Байжанова. Что же касается разрезов, то цены на их товар пока стабильные. Не изменилась стоимость и самого популярного – шубаркольского угля. Его в Караганде продают по 11–12 тыс. тенге за тонну. – В целом в 2022 году угледобывающие предприятия планируют отгрузить около 5,4 миллиона тонн угля на коммунально-бытовые нужды региона и населению, – сообщает начальник управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области Мурат Кыдырганбеков. – Это при том что потребность области в угле составляет 1 172 миллиона тонн. Ежедневно только АО «Шубарколь комир» по республике отгружает около 170 вагонов. На Карагандинскую область приходится не менее 26 вагонов, которые распределяются по регионам. Отмечу, что АО «Шубарколь комир» не только покрывает потребность Карагандинской области в угле, но и осуществляет поставки по Казахстану. Ожидать ли карагандинцам дефицита угля в сентябре-октябре, когда начинается отопительный сезон? Ведь в это время ежегодно возникает ажиотаж возле железнодорожных тупиков. Люди в надежде на помощь вызывают журналистов и жалуются, что несколько дней подряд приезжают за углем, отстаивают очередь, но не успевают его купить до закрытия. – Очереди возле точек продажи не означают, что они из-за дефицита угля, – объясняет начальник управления промышленности. – Большая часть населения начинает закуп угля не летом, а в осенний период, с началом первых холодов. В результате в точках сбыта образуются очереди. Хотя уголь поставляется ежедневно, и на тупиках имеются запасы. Кроме того, в Караганду за углем приезжают жители близлежащих городов и районов, а также соседней Акмолинской области. Из-за этого в разы возрастает численность очередников у тупиков и угольных складов. Чиновник добавляет, что его ведомство постоянно проводит совещания с руководителями угледобывающих компаний и «КТЖ-Грузовые перевозки». Первых просят заранее заполнять тупики углем, готовясь к отопительному сезону, а вторых – предоставлять нужное количество вагонов для перевозки твердого топлива. Что же касается цен, то их местные власти не регулируют. Они зависят от стоимости угля на товарной бирже и аппетитов оптовиков. Пред. След. Пред. След.