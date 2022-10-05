Уголовное дело в отношении Торегали Тореали прекратят

Уголовное дело в отношении казахстанского певца Торегали Тореали, избившего гида в нацпарке «Кольсайские озера», будет прекращено, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«Сообщаем, что по уголовному делу, ранее зарегистрированному в ЕРДР в отношении гражданина Т. Торегали по части 1 уголовной статьи «Хулиганство», состоялось примирение сторон. Как следствие, расследование по уголовному делу будет прекращено за примирением сторон», – проинформировали в полиции.

Здесь разъяснили, что согласно нормам уголовного и уголовно-процессуального законодательства РК, лицо, совершившее преступление небольшой или средней тяжести, не связанное с причинением смерти, подлежит освобождению от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причинённый вред.

Напомним, 29 сентября известный казахстанский певец Topeгaли Topеали напал на гида на территории Государственного национального природного парка «Көлсай көлдері». По словам туристов-очевидцев, артист разбил гиду бровь и нанес несколько ударов по телу из-за того, что тот якобы "не так посмотрел".

30 сентября певец был водворен в изолятор временного содержания.

3 октября артиста освободили из-под стражи под залог в 10 млн тенге.