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Общество
Торегали Тореали освободили под залог

Избившего гида певца Торегали Тореали освободили из-под стражи, сообщает Kazpravda.kz.

"Постановлением суда в отношении Торегали Алиханова, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения по части 1 статьи 293 (хулиганство) назначена мера пресечения в виде залога на сумму 10 000 000 (десять миллионов) тенге. Порядок применения данной меры пресечения четко изложен в УК и УПК", - проинформировала пресс-служба Кегенского районного суда Алматинской области.

Напомним, 29 сентября известный казахстанский певец Topeгaли Topеали напал на гида на территории Государственного национального природного парка "Көлсай көлдері".

По словам туристов-очевидцев, артист разбил гиду бровь и нанес несколько ударов по телу из-за того, что тот якобы "не так посмотрел".

30 сентября певец был водворен в изолятор временного содержания.

 

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