Фото: Kazpravda.kz
Общество
Певца Торегали Тореали взяли под стражу
Елисеева Екатерина
корреспондент

Казахстанский певец Торегали Тореали водворен в изолятор временного содержания. Об этом сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматинской области Рустам Абдрахманов, передает Kazpravda.kz.

По его информации, по факту хулиганских действий, совершённых певцом 28 сентября на территории Национального парка, в Кегенском районе, Алматинской области, в ЕРДР зарегистрировано уголовное дело.

"Сегодня, 30 сентября, подозреваемый задержан в порядке ст.128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания. Следствие примет все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в департаменте полиции Алматинской области.

Стоит отметить, что певец не в первый раз привлёк внимание правоохранительных органов.

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