Уголовное дело завели по факту смерти парня на футбольном поле в Петропавловске

Фото: Kazpravda.kz

Полицейские завели уголовное дело по факту смерти парня на футбольном поле в Петропавловске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной Telegram-канал МВД РК.

"16 октября в 20:04 в полицию Петропавловска поступило сообщение, что в приемном покое медицинского учреждения скончался 18-летний горожанин. Установлено, что молодой человек был доставлен медиками с футбольного поля, расположенного на пересечении улиц Жамбыла и Чайковского. Во время игры в футбол горожанину стало плохо и он упал на газон.

Факт зарегистрирован по статье 001 УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Идет досудебное расследование, направленное на исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", - говорится в информации.

Ранее сообщалось, что в приемном покое детской областной больницы Петропавловска скончался юноша, получивший на тренировке удар мячом в живот.