Уголовное дело завели в отношении Габидуллы Абдрахимова

В социальных сетях появилась информация об уголовном деле в отношении бывшего вице-министра культуры и спорта Габидуллы Абдрахимова, сообщает Kazpravda.kz.

"С заявлением в правоохранительные органы обратился известный предприниматель Сайдулла Кожабаев, номер 49 в списке 50 самых успешных бизнесменов по версии журнала Forbes. В его заявлении указано, что пять человек, в том числе Габидулла Абдрахимов и Карим Масимов, получили от него крупную сумму денег, причём незаконно. Речь идёт о 2-3 миллионах долларов (просили 10 млн долларов)" , - говорится в информации в Telegram-канале Kozachkov offside.

Автор канала сообщил, что в отношении Абдрахимова зарегистрировано уголовное дело.

Департамент полиции города Алматы подтвердил редакции Kazpravda.kz, что заявление гр.К. зарегистрировано в ЕРДР по ст.190 ч.4 УК РК.

"Производство по уголовному делу осуществляет Следственное управление ДП города Алматы. Проводится комплекс следственных мероприятий, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", - сообщили в полиции Алматы.

Напомним, 30 июля 2019 года Габидулла Абдрахимов во второй раз покинул пост акима Шымкента. Корреспонденты Kazpravda.kz решили вспомнить о самых ярких эпизодах его деятельности на госслужбе.