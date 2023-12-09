Уголовное преследование в отношении экс-акима Павлодарской области прекращено

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Уголовное дело прекратили в отношении бывшего акима Павлодарской области Булата Бакауова, сообщает пресс-служба суда № 2 Павлодара.

Бывший аким Павлодарской области Булат Бакауов в 2020 году был осужден за злоупотребление должностными полномочиями в целях снижения доначисленных ТОО налогов. Суд назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок наказания, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Обстоятельствами, способствовавшими принятию процессуального решения о согласительном производстве по делу Бакауова, стали признание вины и раскаяние.

В 2022 году дело по неуплате налогов ТОО прекращено в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения на основании заключения экспертизы об ошибочном доначислении сотрудниками ДГД налогов.

"Заместитель прокурора Павлодарской области обратился в суд с ходатайством о возобновлении по вновь открывшимся обстоятельствам производства по делу в отношении бывшего акима Павлодарской области. В связи с прекращением дела следователем специализированным межрайонным судом по административным делам Павлодарской области 10 мая 2023 года признано незаконным и отменено уведомление в части доначисления налогов. Таким образом, существенного вреда интересам государства не причинено", – говорится в решении.

Суд согласился с ходатайством прокурора и отменил приговор.

Постановление в законную силу не вступило.