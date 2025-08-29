Уголовную ответственность за попытки ослепления пилотов лазером вводят в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане с 14 сентября вступает в силу уголовная ответственность за создание помех управлению воздушными судами, включая попытки ослепления пилотов лазером, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

По данным ведомства, это делается в целях предотвращения несчастных случаев, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье пассажиров и членов экипажа. Ответственность предусмотрена  за целенаправленное наведение на воздушное судно лазерных устройств или беспилотных летательных аппаратов.

Подобные нормы действуют во многих странах мира. В Германии за аналогичные действия предусмотрено до 10 лет лишения свободы, в Узбекистане – до одного года. Уголовная ответственность за создание угрозы безопасности полётов закреплена также в Канаде, США, Австралии и Новой Зеландии.

Лазерные лучи представляют реальную опасность, они могут ослепить или вызвать временную потерю зрения у пилота, особенно опасно это во время взлета и посадки.

«Важно осознавать опасность и незаконность подобных действий. Нарушители теперь несут уголовную ответственность, включая лишение свободы. Также информируем, что расследование по указанным нарушениям для привлечения к ответственности входит в компетенцию органов внутренних дел», – говорится в сообщении.

Создание помех управлению ВС путем наведения на ВС лазерных устройств или БПЛА – штраф до 200 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.

То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба, – штраф до 3000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничение свободы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, – лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, – лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

#уголовная ответственность #пилот #Минтранспорта #лазер #ослепление

