Угонщик изрезал себя ножом в Алматы – новые видео и подробности

Новые подробности в деле об угоне автомобиля рассказали в полиции Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ

Хозяину угнанного автомобиля удалось заснять на видео неадекватное поведение злоумышленника, который хотел скрыться с места ДТП.

«Пытаясь избежать ответственности, по дороге он сел в автомашину другого горожанина и угрожал ему канцелярским ножом, приказав не останавливаться.

К этому времени подоспели сотрудники полиции и задержали подозреваемого, который нанес себе резаные раны.

Сейчас мужчина находится в медицинском учреждении. Выставлена охрана», – проинформировали в ДП Алматы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Назначены экспертизы. Обстоятельства выясняются.

Напомним, сегодня в Алматы мужчина, вооруженный канцелярским ножом, угнал автомашину Daewoo. Скрываясь от преследования полицейских, он нанес себе резаные раны и был доставлен в одну из больниц города.