Указ Президента Республики Казахстан О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Указы 26 декабря 2025 г. 4:07 186 О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления В соответствии с подпунктом 21) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Передать Комитету национальной безопасности Республики Казахстан функции и полномочия Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан по осуществлению государственного контроля в сфере информатизации в части информационной безопасности критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры. 2. Определить Комитет национальной безопасности Республики Казахстан правопреемником прав и обязательств Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями. 3. Правительству Республики Казахстан совместно с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить: 1) разработку необходимых законодательных поправок; 2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа. 4. Комитету национальной безопасности Республики Казахстан внести на рассмотрение Президента Республики Казахстан проект Указа Президента Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан». 5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан. 6. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 25 декабря 2025 года № 1139