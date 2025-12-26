ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За героизм и отвагу, проявленные в Великой Отечественной войне, присвоить звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Бауыржану Момышулы – участнику Великой Отечественной войны (посмертно).

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 25 декабря 2025 года

№ 1137