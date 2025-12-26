Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания «Халық қаһарманы» Бауыржану Момышулы Указы 26 декабря 2025 г. 4:06 347 О присвоении звания «Халық қаһарманы» Бауыржану Момышулы ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. За героизм и отвагу, проявленные в Великой Отечественной войне, присвоить звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Бауыржану Момышулы – участнику Великой Отечественной войны (посмертно). 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 25 декабря 2025 года № 1137