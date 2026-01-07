1. Объявить 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по проведению Года цифровизации и искусственного интеллекта.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 6 января 2026 года

№ 1151