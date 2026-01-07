Указ Президента Республики Казахстан Об объявлении Года цифровизации и искусственного интеллекта Указы 7 января 2026 г. 4:19 79 В целях дальнейшего развития цифровизации и повсеместного внедрения искусственного интеллекта ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Объявить 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. 2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по проведению Года цифровизации и искусственного интеллекта. 3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан. 4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 6 января 2026 года № 1151