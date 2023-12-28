Украшения для новогодних елей делают акмолинские осужденные

В этом году заключенные решили дополнить - кроме главных новогодних персонажей сделать игрушки-украшения для елки.

«Я много лет уже здесь, - делится один из заключенных акмолинской колонии, - каждый год с удовольствием принимаю участие в изготовлении из снега фигур Деда Мороза и Снегурочки для городской елки. Мне очень приятно, что мы вносим свою лепту в новогоднее настроение горожан, особенно детей. Без этих персонажей самый яркий и всеми любимый праздник не состоялся бы. Это так здорово делать добро, ощущать внутри себя, пусть маленькую, но такую необходимую роль в большом общем празднике».

Шары и конфеты, подарочные нарядные коробочки и снеговичков сделали осужденные из подручных материалов.