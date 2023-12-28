Украшения для новогодних елей делают акмолинские осужденные

Главные герои новогодней сказки Дед Мороз и Снегурочка украшают центральную площадь г.Атбасар. На протяжении многих лет эти скульптуры выполняют осужденные акмолинского учреждения № 1
В этом году заключенные решили дополнить - кроме главных новогодних персонажей сделать игрушки-украшения для елки.
«Я много лет уже здесь, - делится один из заключенных акмолинской колонии, - каждый год с удовольствием принимаю участие в изготовлении из снега фигур Деда Мороза и Снегурочки для городской елки. Мне очень приятно, что мы вносим свою лепту в новогоднее настроение горожан, особенно детей. Без этих персонажей самый яркий и всеми любимый праздник не состоялся бы. Это так здорово делать добро, ощущать внутри себя, пусть маленькую, но такую необходимую роль в большом общем празднике».
Шары и конфеты, подарочные нарядные коробочки и снеговичков сделали осужденные из подручных материалов.
«Скульптуры Деда Мороза и Снегурочки наши подопечные делают уже несколько лет, - говорит Бауржан Мамбетов, заместитель начальника учреждения, в этом году сами предложили сделать немного ярких украшений к новогодней елке. Активно, ответственно и воодушевленно занимаются заключенные этой работой, стараются, чтобы все получилось во время и красиво».