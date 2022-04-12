Председатель Национального банка РК на заседании Правительства сообщил об усилении тенге в апреле, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Галымжан Пирматов напомнил, что в марте реализация геополитических рисков и беспрецедентная волатильность обменного курса российского рубля оказывала давление на курс тенге. Как итог, 16 марта курс тенге достигал на биржевых торгах отметки 512,17 тенге за доллар.

«Курс тенге в марте восстановил значительную часть снижения и за месяц укрепился на 5,7% – до 467,03 тенге за доллар. Курс национальной валюты продолжил укрепление в начале апреля – до уровня 449,63 на 11 апреля», – отметил глава Нацбанка.

Для ограничения рисков по финансовой стабильности Национальный банк, добавил он, в отдельные дни проводил валютные интервенции, объем которых в сумме за март составил 990,5 млн долларов.

Поддержку тенге также оказывали продажи Национального фонда для трансфертов в бюджет в размере 891 млн долларов и продажи части валютной выручки субъектов квазигосударственного сектора в размере 233,4 млн долларов.