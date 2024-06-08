Укреплять инклюзивность на госслужбе

По инициативе Агентства по делам государственной службы и при поддержке Министерства культуры и информации состоя­лась диалоговая площадка, где были обсуждены вопросы обеспечения равных прав и возможностей на госслужбе, выработаны предложения по гендерному равенству и карьерному продвижению молодежи.

Участники мероприятия отметили, что равное право граждан на доступ к государственной службе закреплено в Конституции и требования к кандидату на должность госслужащего зависят только от характера должностных обязанностей.

– В Законе «О государственной службе Республики Казахстан» равное право на доступ к госслужбе обозначено как один из основных принципов. На сегодняшний день 55,7% из общей фактической численности государственных служащих являются женщинами. При этом их доля на руководящих должностях составляет 39,4%, – сообщил заместитель председателя АДГС Салауат Муксимов. – 38% уполномоченных по этике – женщины. В целом женщины на государственной службе демонстрируют высокий уровень ответственности и компетентности, соблюдения требований служебной этики.

Активно применяются дистанционный формат и работа в режиме гибкого рабочего времени, что является особенно важным для матерей c малолетними детьми. Из 3 тыс. госслужащих, применяющих подобный формат работы, 63% – женщины.

На государственной службе трудятся 847 человек с ограниченными возможностями, треть из них – на руководящих должностях.

– Одним из действенных инструментов реализации на прак­тике принципа равного доступа к государственной службе стала новая система отбора. На первом этапе она действует в 22 гос­органах. Благодаря обезличиванию данных кандидатов путем присвоения ID-номера и полной цифровизации процессов предос­тавляется возможность онлайн-участия, исключается человечес­кий фактор, обеспечиваются прозрачность, объективность и равные возможности для всех претендентов, – подчеркнул Салауат Муксимов.

Действуют такие эффективные социальные лифты, как Президентский молодежный кадровый резерв и возможности прямого назначения на низовые позиции в районной и сельской местности для выпускников вузов с высокой академической успеваемостью. Кроме того, в регионах проходит отбор в региональные кадровые резервы, которые направлены на формирование пула молодых управленцев.

Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова обратила внимание на то, что принцип гендерного равенства однозначно предусмотрен Конституцией. Закон о госслужбе также не предусматривает каких-либо дискриминирующих норм, препятствующих входу на госслужбу.

Конечно, есть вопросы специфики, определенных требований к физической форме, профессио­нальным навыкам, допустим, в службе в правоохранительных органах или МЧС. Но с точки зрения гендерного доступа список недоступных для женщин профессий, например, в Казах­стане, был отменен. И, по мнению Эльвиры Азимовой, стоит, скорее, вопрос гендерной чувствительности, когда надо создавать равные условия и возможности для реализации профессиональных навыков.

– Речь идет о стимулирующих условиях, чтобы и женщины, и мужчины имели не только возможности, но и желание работать на госслужбе, – пояснила она.

– Актуальность вопросов, которые поднимают женщины-депутаты, принципиальность и профессионализм, с которыми они их решают, говорят о необходимости и важности представленности женщин в Парламенте, – подчеркнула в свою очередь депутат Сената Ляззат Калтаева. – У нас нигде нет запретов на госслужбу, в то же время иногда мы замечаем, что нет и равных возможностей. На каких принципах необходимо обеспечивать участие женщин, молодежи и лиц с инвалидностью? На принципах недискриминации по гендерному признаку, возрасту и наличию инвалидности, обеспечения равных возможностей. Мы должны ломать стереотипы и предубеж­дения, признавать, что это равные граждане, которые имеют право быть на госслужбе, но для этого нужно устранять барь­еры. Когда мы ставим квоты по трудо­устройству лиц с инвалидностью, то требуем их исполнения от частного сектора и гражданского общества. Но именно госслужба должна подавать пример, показывать, что такое инклюзивное общество, принимая в свои ряды всех наших граждан.

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов зая­вил, что вопросы гендерного равенства – сфера ответственности мужчин. И рассказал о подвижках в этой области. Так, в прошлом году был внедрен проект по гендерной экспертизе законодательства – прогрессивная и новаторская, по его словам, инициатива, когда будут отбираться пилотные законопроекты и оцениваться на предмет гендерного равенства.

Также он обозначил вопросы гендерного бюджетирования. Группа депутатов Парламента уже выступила с инициативой по внесению соответствующих поправок.

В завершение встречи участники отметили необходимость принятия дальнейших мер по укреплению инклюзивности на государственной службе, а также использования международного опыта и достижений.