Улицу Жангельдина частично перекроют из-за укладки асфальта
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Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города, передает Kazpravda.kz
В связи с проведением работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна с 31 по 1 сентября будет частично перекрыта ул. А.Жангельдина на участке от пр. Республики до ул. С. Рахимова, сообщает официальный сайт акимата Астаны.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.