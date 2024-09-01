Улицу Жангельдина частично перекроют из-за укладки асфальта

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В связи с проведением работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна с 31 по 1 сентября будет частично перекрыта ул. А.Жангельдина на участке от пр. Республики до ул. С. Рахимова, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.