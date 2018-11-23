Улучшение экологической обстановки в Алматы обещает Минэнерго

Экономика
Лаура Тусупбекова
Фото с сайта istory.kz
Министерство энергетики обещает улучшение экологической обстановки в Алматы за счет перехода городской ТЭЦ-2 на газ. Об этом на правительственном часе в Сенате заявил вице-министр энергетики Сабит Нурлыбай, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В Алматы есть ТЭЦ-2. И сейчас по вопросу перехода на газ этой ТЭЦ разработано предварительное технико-экономическое обоснование на строительство парогазотурбинных установок на газу. При реализации проекта выброс твердых частиц и кислых в атмосферу и образование золошлаковых отходов снизится до 0%", - сказал вице-министр.

По его словам, переход ТЭЦ на газ значительно повлияет на экологическую обстановку в Алматы.

"И климат Алматы улучшится в разы. Снижение загрязнения воздуха, уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах находится в прямой зависимости от качества сжигаемого топлива и количества автотранспортных средств", - отметил Сабит Нурлыбай.

