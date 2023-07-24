Улучшение качества жизни детей обсудили в Правительстве с представителями ЮНИСЕФ

Заместитель премьер-министра – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова провела встречу с заместителем регионального директора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по странам Европы и Центральной Азии Октавианом Биволом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

Во встрече приняли участие представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане Артур Ван Дизен, вице-министры здравоохранения, труда и социальной защиты населения, информации и общественного согласия, цифрового развития, внутренних дел, руководители бюро национальной статистики и Комитета по охране прав детей.

Представители ЮНИСЕФ положительно оценили принятие Социального кодекса, создание Цифровой карты семьи и центров поддержки семьи в регионах.

Также они выразили готовность оказать техническую поддержку и помощь в дальнейшем развитии системы социальных услуг с целью повышения доступности, качества и эффективности социальной работы.

Кроме того, были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества ЮНИСЕФ с госорганами по вопросам улучшения качества жизни детей, защиты детства, социальных услуг и др.

В частности, планируется развивать сотрудничество ЮНИСЕФ с Правительством РК для разработки новых решений по совершенствованию программы АСП, Индекса благополучия детей, цифровой карты ребенка, расширению охвата детей универсальными детскими пособиями (на основе международного опыта).

Совместно будут рассмотрены рекомендации ЮНИСЕФ по усилению мер защиты детства, укреплению законодательства, профилактике детского неблагополучия с акцентом на работу с причинами, повышению доступности образования, цифровизации госуслуг, предотвращению буллинга, раннему вмешательству и реагированию на насилие в отношении детей и др.