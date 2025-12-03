Умер известный казахстанский ученый-философ Жабайхан Абдильдин

Утрата
49
Дана Аменова
специальный корреспондент

Печальную новость в соцсетях сообщил депутат Мажилиса Мурат Абенов 

Сегодня стало известно, что на 93-году жизни не стало выдающегося государственного и общественного деятеля, академика Национальной академии наук Казахстана Жабайхана Мубаракулы Абдильдина, сообщает Kazpravda.kz

Жабайхан Мубаракович - профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.

Родился основатель казахстанской школы диалектической логики в Павлодарской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1954), философ.

Трудовой стаж: младший, старший научный сотрудник Института философии и права Академии наук Казахской ССР (1958-1965); заведующий отделом диалектического материализма, теории и истории диалектики Института философии НАН РК (с1965), директор Института философии и права (1973-1984); академик-секретарь отделения общественных наук Академии наук Казахстана (1984-1986); вице-президент Академии наук Казахстана (1986-1994, 1995);

Позже - депутат Сената РК, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности (1995-1999, 1999-2005); заместитель заведующего социально-политическим отделом Администрации Президента РК (2005-2007). 

Судьба Жабайхана Мубараковича была отмечена подлинным успехом, славой, множеством наград, среди которых Государственная премия КазССР в области науки и техники, Межгосударственная премия «Звезды Содружества», Президентская премия мира и духовного согласия, первая премия имени Уалиханова. Жабайхан Абдильдин является обладателем ордена «Барыс» II степени и III степени.

 

#ЕНУ #ученый #философ #Жабайхан Абдильдин

