Умер звезда "Друзей" Мэттью Перри

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Актер был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. По данным портала TMZ, Перри мог утонуть, передает Kazpravda.kz

Фото: Регнум

Умер американский актер Мэттью Перри, известный по роли Чендлера в сериале "Друзья", ему было 54 года, пишут TMZ и Los Angeles Times со ссылкой на источники.

По данным Los Angeles Times, он был найден мертвым в субботу в гидромассажной ванне в своем доме в Лос-Анджелесе. Следов насильственной смерти обнаружено не было, рассказали изданию в правоохранительных органах.

TMZ со ссылкой на источники пишет, что Перри, предположительно, утонул. На месте не было найдено наркотиков. Позднее портал уточнил, что актер вернулся домой после игры в пиклбол, вскоре после этого он отправил своего помощника с поручением. Когда тот вернулся примерно через двlа часа, обнаружил Перри без сознания и вызвал 911.

В мемуарах Перри рассказывал о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. В 2018 году он перенес операцию из-за проблем с желудочно-кишечным трактом и провел в больнице пять месяцев.

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