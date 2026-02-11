Умного робота разработали школьники Астаны

Изобретения,Столица
66

Под руководством учителя по информатике школьникам удалось сконструировать его всего за два месяца

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Умного робота по имени AIBota разработали учащиеся в Астане. Проект презентовали на встрече городских школьных президентов. Цифровой помощник говорит на казахском языке и детально отвечает на вопросы о жизни учебного заведения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Как отмечает телеканал, это не единственная разработка гимназистов. Юные изобретатели представили и интерактивные аудиокниги «Алаш зиялылары». Издания с помощью встроенных кнопок рассказывают о творчестве казахских писателей и общественных деятелей. В ближайшее время книги смогут давать ответы на вопросы пользователей так же, как это делает AIBota.

- AIBota – это робот, созданный с использованием искусственного интеллекта. В него через Python была загружена программа, и сейчас он предоставляет информацию исключительно о школе-гимназии №58, на посторонние вопросы пока не отвечает. Работает от электричества. Кроме того, мы совместно с детьми разработали книги «Алаш зиялылары». Они рассказывают о писателях, их биографии и произведениях. В дальнейшем планируется обновить системы книг так, чтобы они тоже могли отвечать на вопросы, - рассказал учитель информатики школы-гимназии №58 г. Астаны Жанибек Кенбейлов.

 

#школьники #изобретение #робот

Популярное

Все
Погорели на «откатах»
Укрепляется взаимодействие со странами Ближнего Востока
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
В шаге от шахматной короны
Братское плечо
Усилить гарантии прав и свобод
Успех «классиков» в Загребе
Чему учит норвежский опыт
Пять наград в копилке
Решение примет народ
Два финала – два триумфа
Откуда страх перед вышкой?
Поэзия – вне времени
Возвращенные активы: управление должно быть эффективным
Итальянские высоты и столичный смотр
Поддержать земляков
США направят своих военных в Нигерию
После бойкота Роналду «Аль-Наср» признал ошибки
Умного робота разработали школьники Астаны
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Самая большая ценность
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Укрепляя гарантии защиты прав граждан
В Казахстане начался переход к прогрессивной агроэкономике
Любовь в ритме мегаполиса: новая казахстанская мелодрама ломает стереотипы о романтическом кино
В заказчиках недостатка нет
Дни культуры Казахстана пройдут в Катаре
Из Казахстана в Китай прибыло около 2000 тонн льняных семян
Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиции меняют энергосистему Казахстана
Помогают роботы выпускать кирпич
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ
Здесь готовят будущую армейскую элиту
Подписан меморандум о создании нового производства
Фундамент правовой системы государства
В Правительстве рассмотрели развитие социальной сферы Павлодарской области
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
На страже дорожной безопасности
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Банду автодилеров накрыли в Казахстане

Читайте также

ИИ-робот с человеческой походкой и температурой тела создал…
Прямой поезд запускают из Астаны в Талдыкорган
Разработка казахстанских ученых выходит на отечественный ры…
Нелетная погода: аэропорт Астаны обратился к пассажирам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]