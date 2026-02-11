Под руководством учителя по информатике школьникам удалось сконструировать его всего за два месяца
Умного робота по имени AIBota разработали учащиеся в Астане. Проект презентовали на встрече городских школьных президентов. Цифровой помощник говорит на казахском языке и детально отвечает на вопросы о жизни учебного заведения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
Как отмечает телеканал, это не единственная разработка гимназистов. Юные изобретатели представили и интерактивные аудиокниги «Алаш зиялылары». Издания с помощью встроенных кнопок рассказывают о творчестве казахских писателей и общественных деятелей. В ближайшее время книги смогут давать ответы на вопросы пользователей так же, как это делает AIBota.
- AIBota – это робот, созданный с использованием искусственного интеллекта. В него через Python была загружена программа, и сейчас он предоставляет информацию исключительно о школе-гимназии №58, на посторонние вопросы пока не отвечает. Работает от электричества. Кроме того, мы совместно с детьми разработали книги «Алаш зиялылары». Они рассказывают о писателях, их биографии и произведениях. В дальнейшем планируется обновить системы книг так, чтобы они тоже могли отвечать на вопросы, - рассказал учитель информатики школы-гимназии №58 г. Астаны Жанибек Кенбейлов.