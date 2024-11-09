«Умные приборы» защитят природу

Экология
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Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

В регионе шесть предприятий первой категории обязаны установить автоматизированные системы мониторинга (АСМ) – те, чьи вредные выбросы в атмосферу превышают 500 тонн в год, а также те, чьи сбросы в окружающую среду осуществляются в поверхностный водный объект или на рельеф местности (за исключением прудов-испарителей и накопителей), согласно п. 17 Правил ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля, утверж­денных приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22 июня 2021 года за № 23659.

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– Два месяца назад такие системы установили четыре предприятия, – сообщил заместитель руководителя департамента экологии, главный государственный экологический инспектор по области Улытау Амирхан Таргынов. – Пионером в этом деле стал Жайремский горно-обогатительный комбинат «Казцинка». Кроме него, АСМ внедрили Жезказганская ТЭЦ, медьзавод и предприятие теплоэнергетики ТОО «Казахмыс дистрибьюшн». Пока оборудование работает в тестовом режиме, к концу года планируется его аудит.

Данная мера контроля предусмотрена поправками в Экологический кодекс от 2021 года. Установка АСМ – одно из важных нововведений, позволяющих изучать поступаемые данные в режиме реального времени. При этом исключается возможность влияния человеческого фактора.

– Ранее работники предприя­тия делали замеры самостоя­тельно – инструментально. Обрабатывали их в лаборатории, а отчеты передавали раз в квартал, – рассказал Амирхан Таргынов. – Сейчас все данные о количестве и составе выбросов поступают в режиме реального времени в Национальный банк данных – сектор, отвечающий за охрану окружающей среды.

По словам заместителя департамента экологии, помимо установки АСМ, многие промышленные предприятия планируют внедрить наилучшие доступные технологии (НДТ), которые поспособствуют снижению количества вредных выбросов и сбросов в окружающую среду. Всего в Казах­стане НДТ намерены внедрить 50 предприятий. Ожидается, что эта работа будет проведена в течение одного-двух лет.

По словам исполнительного директора по обогащению Жайремского горно-обогатительного комбината Айдоса Серикова, компания уделяет большое внимание соблюдению в работе всех экологических стандартов. Установка системы автоматизированного мониторинга выбросов загрязняющих веществ на дымовой трубе котельной – важнейшая и необходимая мера, направленная на улучшение экологической обстановки в поселке Жайрем, где расположено производство по добыче и обогащению полиметаллической руды.

– Котельная – один из ключевых объек­тов теплоснабжения и выработки пара для полиметаллической фабрики ГОКа, – подчеркнул он. – Установка АСМ – масштабный проект, который потребовал значительных инвестиций. Однако мы уверены, что он позволит нам сократить негативное воздействие на окружающую среду, а также повысить эффективность работы.

Система мониторинга работает круглосуточно и в режиме реального времени измеряет концентрацию пяти загрязняющих веществ в отходящих газах – это диоксид серы, оксид азота, диоксид азота, пыль и оксид углерода.

Данные с АСМ поступают на цент­ральный сервер компании, где они обрабатываются и передаются в Национальный банк данных состояния окружающей среды и природных ресурсов РК. Таким образом, можно не только наблюдать уровень выбросов в онлайн-режиме, но и оперативно реагировать на любые отклонения от нормы. Это одно из преимуществ системы, которая оснащена приборами оповещения.

Что касается повышения эффективности работы котельной, то АСМ позволяет оптимизировать процесс сжигания топлива, а это означает экономию ресурсов и снижение затрат на производство тепловой энергии и пара.

Установка АСМ также позволяет предприятию работать в соответствии с требованиями экологического законодательства.

– За два месяца работы АСМ на котельной предприятия не было зафиксировано превышения допустимых выбросов, – подчеркнул Айдос Сериков. – Значит, мы все делаем правильно и можем с уверенностью сказать, что наша работа по внедрению технологий будет способствовать улучшению качест­ва жизни в нашем поселке.

#экология #воздух #выбросы #предприятия #АСМ

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