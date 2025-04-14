Команда врачей-исследователей Центра Сердца UMC во главе с Юрием Пя представит уникальную систему ALEM на Всемирной выставке Expo 2025, которая пройдет в японском городе Осака с 13 апреля по 13 октября, передает Kazpravda.kz

Разработка, предназначенная для сохранения и транспортировки донорского сердца, создана при участии общественного фонда «Heart Center Foundation».

Устройство позволяет сохранять жизнеспособность донорских органов более 24 часов. Это особенно важно для стран с большой территорией, таких как Казахстан, где одна из ключевых задач трансплантологии — своевременная доставка органов. В отличие от традиционного метода, при котором орган сохраняется всего 4–6 часов, технология ALEM воссоздает условия, близкие к тем, что существуют в организме: поддерживает температуру, насыщает кровь кислородом и контролирует жизненно важные показатели в режиме реального времени.

«У нас была сложная ситуация – из-за погодных условий мы не могли вовремя получить донорское сердце. Именно тогда возникла идея создать собственную систему сохранения донорских органов, доступную для Казахстана, более приемлемую по цене и, возможно, даже более эффективную, чем существующие решения», - вспоминает руководитель проекта и председатель правления UMC Юрий Пя.

Зародившаяся в критический момент идея была реализована в виде устройства, которое уже доказало свою эффективность и безопасность в результате доклинических исследований на животных. По словам известного кардиохирурга, при необходимости, в данном устройстве можно не только хранить, но и лечить донорские органы, чтобы улучшить исход трансплантации и дать шанс большему количеству людей, нуждающихся в пересадке.

«Я как хирург могу сказать, что один человек ничего не может сделать. Сейчас такое время, когда должна быть командная работа. От этого зависит основной результат. За нашим проектом стоят колоссальные физические, интеллектуальные и временные усилия многих людей. И, конечно, без материальной поддержки это было бы невозможно», - добавил Юрий Пя.

В разработке медицинской системы задействованы инженеры и врачи – кардиохирурги, перфузиологи, анестезиологи-реаниматологи, морфологи, специалисты сестринского дела, лаборанты и другие сотрудники Центра Сердца UMC. Путь от «идеи» до создания устройства занял несколько лет, следующий этап – проведение клинических испытаний системы.

Устройство, которое потенциально может спасти тысячи жизней, продемонстрировано широкой международной общественности на Всемирной выставке Expo 2025. Главная тема выставки в этом году звучит как «Designing Future Society for Our Lives» («Создание общества будущего для нашей жизни»). Система представлена в зоне «Connecting Lives» («Объединение жизней») павильона Казахстана, оформленного национальной компанией «QazExpoCongress».

«Этот продукт можно назвать прорывом. Его нельзя считать новым, потому что технология давно известна, но реализовать ее на практике, пусть пока и на этапе доклинических испытаний, и на такой длительный срок, как сутки, это большое достижение в медицине. Важно и то, что в системе ALEM можно будет не только сохранить орган, но и лечить вне тела», - подчеркнул один из авторов проекта, директор Клинического академического департамента кардиохирургии Центра Сердца UMС Тимур Лесбеков.

Участие в Expo 2025 – это возможность донести важность развития трансплантологии, объединить профессиональное сообщество в достижении общей цели, а также продемонстрировать научный и технологический потенциал Казахстана. Такого мнения придерживается директор общественного Фонда «Heart Center Foundation», который активно способствует развитию инноваций через поддержку передовых технологий, образовательных инициатив и просветительских проектов в области кардиологии, кардиохирургии и трансплантологии.

«Для Казахстана это исторический момент. Впервые на международной выставке такого уровня мы представляем масштабный медицинский проект, способный расширить возможности трансплантологии во всем мире, привлечь внимание к важности инноваций, объединить врачей, ученых и инженеров, чтобы вместе искать новые решения для спасения жизней. Наша основная цель не просто показать разработку миру, а стать частью глобального технологического и медицинского прогресса», - дополнил Мурат Зауыров.

Как отмечают разработчики, технологии, подобные ALEM, выходят за рамки традиционных клинических решений, стирают границы между возможным и невозможным, расширяют горизонты для медицинской науки и делают передовые технологии более доступными для тех, кто в них нуждается.