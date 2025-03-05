Уникальный музыкальный телепроект для молодых талантов стартует в Казахстане

Музыка
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Конкурс будет транслироваться на Первом канале «Евразия»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство культуры и информации Республики Казахстан объявило о старте телевизионного реалити-проекта ZHULDYZDY ZHOL 2025 – грандиозного конкурса для молодых талантов в области вокала, классических и народных инструментов, сообщает Kazpravda.kz

ZHULDYZDY ZHOL 2025 – это уникальная платформа, нацеленная на выявление и поддержку перспективных исполнителей, развитие культурного наследия страны и укрепление межкультурного диалога. Проект предоставит молодым музыкантам возможность продемонстрировать свои таланты на республиканском уровне, пройти обучение у лучших наставников и получить шанс на успешную карьеру.

Одна из ключевых особенностей ZHULDYZDY ZHOL 2025 – это творческий лагерь, который пройдет в Алматы для участников, успешно прошедших отборочные туры. В рамках лагеря молодые таланты получат возможность работать с лучшими педагогами и артистами Казахстана, посещать мастер-классы по вокалу, сценическому мастерству и актерскому искусству. Это уникальный шанс не только раскрыть свой талант, но и получить незаменимый практический опыт.

Ключевые этапы проекта:

- Регистрация участников: 5-25 марта Digital кастинг проводится в Instagram на официальной странице конкурса,

- Живой кастинг в регионах: 1 апреля – 11 апреля,

- Творческий лагерь в Алматы: 26 апреля – 16 мая,

- Финальное шоу и награждение победителей в Алматы - 6 июля.

Как проходит отборочный этап?

Все зарегистрированные участники проходят Digital-кастинг:

1. Просмотр видеозаписей с исполнением – первичный отбор на основе представленных заявок через Instagram. Участники, успешно прошедшие Digital-кастинг, приглашаются на живой кастинг.

2. Живой кастинг – личное выступление участника перед жюри. Профессиональное жюри оценит техническое исполнение, артистизм, репертуар, а также эмоциональную выразительность конкурсантов. Те, кто успешно пройдут отборочный этап, приедут в творческий лагерь в Алматы, где примут участие в съемках телепроекта, включающего интенсивные занятия и мастер-классы.

Кто может принять участие?

- Казахстанцы в возрасте от 16 до 21 года.

- Молодые исполнители в одной из категорий: вокал, классические или народные инструменты.

- Регистрация осуществляется бесплатно на официальных платформах проекта, а именно в социальной сети Instagram.

Финансовые расходы участников, прошедших в финальный этап (проезд и проживание в Алматы), берут на себя организаторы.

Финалисты получат:

- Дипломы лауреатов проекта;

- Учебные гранты в ведущие вузы Казахстана а также возможность получения образовательных стипендий в международных учебных заведениях;

- Возможность выступления на крупных культурных площадках страны.

Проект финансируется Министерством культуры и информации Республики Казахстан при поддержке партнеров и спонсоров.

ZHULDYZDY ZHOL 2025 будет транслироваться на Первом канале «Евразия», охватывая широкую аудиторию зрителей по всей стране.

#музыка #конкурс #вокал #ZHULDYZDY ZHOL

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