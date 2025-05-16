В Северо-Казахстанской области стартовал амбициозный проект по объединению научного потенциала и производственных ресурсов

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С целью подготовки высококвалифицированных кадров и развития науки Kozybayev University заключил меморандум о сотрудничестве с одной из крупнейших отечественных компаний в сфере агротехники — ТОО «AVAGRO». Эта компания — лидер по производству техники для обработки и защиты сельскохозяйственных культур.

Половина всех химических обработок на полях Казахстана проводится с использованием оборудования AVAGRO. Продукция активно экспортируется и успешно конкурирует с зарубежными аналогами. Здесь выпускают прицепные, самоходные и навесные опрыскиватели, комплектующие и ёмкости — всё необходимое для эффективной защиты растений и внесения удобрений.

Для аграрного региона наличие подобного производства — стратегическое преимущество. В числе сотрудников компании много выпускников Kozybayev University — доказательство того, что университет уже готовит востребованные кадры для реального сектора экономики.

Представители университета предложили создать Консорциум «Университет – Промышленность» с участием ведущих предприятий области. Эта инициатива позволит не только системно подготавливать специалистов с актуальными навыками, но и проводить совместные научные исследования, разрабатывать инновации и внедрять новые технологии на производстве.

Новый союз откроет дополнительные возможности для масштабных проектов, научных прорывов и роста экономики Северо-Казахстанской области.