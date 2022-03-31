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Управлять биологическими рисками
Тусупбекова Лаура

Мажилис на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова одобрил законопроект об условиях и порядке размещения Тюркской академии, а также правительственный законопроект о биологической безопасности Казахстана.

После обсуждения депутаты одобрили законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии». Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов отметил, что соглашением определяются статус, привилегии и иммунитет Тюркской академии, ее имущест­ва и сотрудников в период ее деятельности в Казахстане. По информации министра, членами академии являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция, а Венгрия имеет статус наблюдателя. Штаб-квартира академии расположена в городе Нур-Султане. На сегодня в организации работают 17 человек, в том числе два иностранных гражданина. После вступления в силу соглашения местные и иностранные сотрудники академии должны будут пройти аккредитацию в Министерстве иностранных дел Казахстана. Члены академии занимаются научно-исследовательской работой, изданием книг и журналов, проведением международных форумов и конференций с участием известных ученых, а также научными работами по тюркологии.

Согласно повестке, депутаты одобрили во втором чтении проект закона «О биологичес­кой безопасности Республики Казахстан» с сопутствующими поправками. Документ разработан впервые для правового регулирования в этой чувствительной области. Цель – раннее выявление и предотвращение биологических угроз. В частнос­ти, предусматриваются определение уполномоченного органа, координация и межведомственное взаимодействие государственных органов в области биологической безопасности, определение их компетенций, а также компетенций Правительства Республики Казахстан.

Кроме того, предлагается ситуативное определение координирующей роли заинтересованных государственных органов, задействованных в обеспечении биологической безопасности, при чрезвычайных ситуациях, в условиях режима военного положения и в рамках военной безопасности и обороны, в целях противодействия терроризму и экстремизму, обеспечения биологической безопасности охраняемых лиц и объектов в соответствии с требованиями законодательства РК.

Предусмотрено и создание Единой государственной информационной системы в области обеспечения биологической безо­пасности в целях централизованного учета и мониторинга в области биологической безо­пасности, обмена информацией между государст­венными органами для выработки скоординированных мер реагирования. Результатом создания такой системы станет формирование систем прогнозирования, управления биологическими рисками.

Также вводится получение разрешений на обращение с патогенными биологическими агентами на каждый объект, прохождение субъектами, осущест­вляющими обращение с патогенными биологическими агентами, обязательной процедуры аккредитации в области оценки соответствия независимо от их форм собственности, а также социальная защита сотрудников и вспомогательного персонала государственных организаций, осуществляющих обращение с патогенными биологическими агентами, увеличение их заработной платы, введение пособия на оздоровление в размере двух должностных окладов.

Поправками предусмотрена уголовная ответственность за незаконное обращение с патогенными биологическими агентами, вызывающими особо опасные инфекционные заболевания, без соответствующего разрешения, с установлением меры ответственности в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также вводится уголовная ответственность за хищение либо вымогательство патогенных биологических агентов, вызывающих особо опасные инфекционные заболевания, с установлением меры ответственности в виде штрафа в размере до 5 000 месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В ходе заседания депутаты также освободили Мухтара Ермана от депутатских полномочий, а также проголосовали за назначение его членом ЦИК РК. Кроме того, на заседании состоялась церемония принесения присяги новым депутатом Мажилиса Константином Авершиным, который был избран в состав Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности.

Также Мажилис принял в работу проект поправок в законодательство по вопросам укреп­ления института семьи. Как напомнил спикер Ерлан Кошанов, законопроект в прошлом году активно обсуждался в Мажилисе и вызвал дискуссии в экспертном сообществе. В результате документ был отозван на доработку. Поэтому, подчеркнул спикер Мажилиса, к обсуждению законопроекта необходимо пригласить все заинтересованные стороны, в том числе граждан, критиковавших прежний проект, и учесть их мнение.

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