Упрощающий регулирование в сфере культуры законопроект разработали в МКИ

Законопроект, направленный на упрощение законодательного регулирования в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела представлен в Мажилисе

Министр культуры и информации Аида Балаева на пленарном заседании Мажилиса Парламента рассказала о разработанном ведомством законопроекте, направленном на упрощение законодательного регулирования в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Она отметила, что документ подготовлен в рамках реализации указа президента Республики Казахстан от 13 апреля 2022 года «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата».

«Законопроектом исключена чрезмерная законодательная регламентация компетенции министерства. Функции, обеспечивающие реализацию основных задач, а также связанные с внутренними процедурами деятельности государственного органа, его взаимодействия с другими госорганами, направленные на детализацию и реализацию основных положений закона, в целях оперативности будут определены в положении госоргана. Предлагаемый законопроект прошел тщательную экспертизу и обсуждение со всеми заинтересованными сторонами перед тем, как представить вам. Важно отметить, что будущая законодательная база полностью выполнит задачи, поставленные президентом страны, и будет направлена на значительное улучшение его работы в этом направлении», – сказала Аида Балаева.

Также в рамках проекта закона, предусмотрены поправки, способствующие формированию и реализации государственной политики в области креативных индустрий.