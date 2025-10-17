Сбалансированное решение принято с учетом обращения всех предпринимателей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацпалату

Фото: Atameken.kz

В ходе работы Национальной палатой были обработаны и консолидированны сотни обращений предпринимателей со всех отраслей бизнеса и регионов Казахстана. Совместными усилиями предпринимательское сообщество добилось ключевого решения в интересах малого и среднего бизнеса.

Так, перечень ограничений на применение специального налогового режима (СНР) на основе упрощенной декларации существенно сокращен и приведен в соответствие с действующим законодательством. Это стало возможным исключительно благодаря четкой и настойчивой работе ассоциаций, экспертного сообщества и НПП «Атамекен», которая своевременно зафиксировала риски, объединила мнение бизнеса и обеспечила диалог с госорганами.

Предварительно, предложенный вариант с расширенным списком запретов вызвал острую обеспокоенность предпринимателей. Палата оперативно включилась в диалог с государственными органами и инициировала всестороннюю проработку спорных норм. С участием отраслевых ассоциаций, экспертов и министерств был выработан сбалансированный подход. В результате, перечень ограничений сократился до 44 видов деятельности, как это предусмотрено в текущем законодательстве. Это решение напрямую повлияет на сотни тысяч представителей МСБ, которые сохранят возможность пользоваться упрощенным налоговым режимом.

Но на этом работа не остановилась. С 1 января 2026 года для микро- и малого бизнеса будет внедрено налоговое администрирование по принципу «с чистого листа», которое предусматривает полную отмену налоговых проверок, отмену камерального контроля, исключение подачи исков в суд о признании сделок и регистраций недействительными, списание начисленных пени и штрафов ( при условии погашения основного долга до 1 апреля 2026 года).

Как отметили в нацпалате, эти шаги - не просто смягчение реформ. Государство готово слышать бизнес, и НПП «Атамекен» выступает связующим звеном, которое переводит голос предпринимателей в реальные решения. Палата подтвердила ключевую роль диалога государства и бизнес сообщества в системе развития экономики Казахстана. Сохранение упрощённого режима и запуск «чистого листа» - это конкретный, измеримый результат, достигнутый в интересах предпринимателей.

НПП «Атамекен» продолжает работать над тем, чтобы каждый шаг реформы проходил с учетом реальной деловой практики. Национальная палата обеспечит, чтобы интересы бизнеса были услышаны, добавили в пресс-службе.