Упрощение налогового режима для МСБ: в НПП «Атамекен» сделали заявление

Налоги
499

Сбалансированное решение принято с учетом обращения всех предпринимателей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацпалату

Фото: Atameken.kz

В ходе работы Национальной палатой были обработаны и консолидированны сотни обращений предпринимателей со всех отраслей бизнеса и регионов Казахстана. Совместными усилиями предпринимательское сообщество добилось ключевого решения в интересах малого и среднего бизнеса.

Так, перечень ограничений на применение специального налогового режима (СНР) на основе упрощенной декларации существенно сокращен и приведен в соответствие с действующим законодательством. Это стало возможным исключительно благодаря четкой и настойчивой работе ассоциаций, экспертного сообщества и НПП «Атамекен», которая своевременно зафиксировала риски, объединила мнение бизнеса и обеспечила диалог с госорганами.

Предварительно, предложенный вариант с расширенным списком запретов вызвал острую обеспокоенность предпринимателей. Палата оперативно включилась в диалог с государственными органами и инициировала всестороннюю проработку спорных норм. С участием отраслевых ассоциаций, экспертов и министерств был выработан сбалансированный подход. В результате, перечень ограничений сократился до 44 видов деятельности, как это предусмотрено в текущем законодательстве. Это решение напрямую повлияет на сотни тысяч представителей МСБ, которые сохранят возможность пользоваться упрощенным налоговым режимом.

Но на этом работа не остановилась. С 1 января 2026 года для микро- и малого бизнеса будет внедрено налоговое администрирование по принципу «с чистого листа», которое предусматривает полную отмену налоговых проверок, отмену камерального контроля, исключение подачи исков в суд о признании сделок и регистраций недействительными, списание начисленных пени и штрафов ( при условии погашения основного долга до 1 апреля 2026 года).

Как отметили в нацпалате, эти шаги -  не просто смягчение реформ. Государство готово слышать бизнес, и НПП «Атамекен» выступает связующим звеном, которое переводит голос предпринимателей в реальные решения. Палата подтвердила ключевую роль диалога государства и бизнес сообщества в системе развития экономики Казахстана. Сохранение упрощённого режима и запуск «чистого листа» - это конкретный, измеримый результат, достигнутый в интересах предпринимателей.

НПП «Атамекен» продолжает работать над тем, чтобы каждый шаг реформы проходил с учетом реальной деловой практики. Национальная палата обеспечит, чтобы интересы бизнеса были услышаны, добавили в пресс-службе.

#налоги #бизнес #Атамекен #НПП #МСБ #предприниматели

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

От карательной к партнерской модели
В правительстве смягчили для МСБ переход на новый Налоговый…
Более 40 млрд тенге налогов поступило в бюджет от зарубежны…
МНЭ вынесло на обсуждение списки для применения специальных…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]