Упростить требования к таможенным складам для хранения лекарств хотят в Казахстане

Здравоохранение
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Казахстане планируют упростить требования к таможенным складам для хранения лекарственных средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК

Фото: Kazpravda.kz

На портале Открытые НПА опубликован проект о внесении изменений и дополнений в приказ министра здравоохранения РК от 27 января 2021 года №ҚР ДСМ-11 «Об утверждении правил маркировки и прослеживаемости лекарственных средств и маркировки медицинских изделий».

Так, исключается необходимость соответствия таможенных складов требованиям стандарта надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), вводятся уточнения и дополнения в связи с добавлением нового функционала в информационную систему маркировки и прослеживаемости товаров по переагрегированию вне производства.

Кроме того, обновились формы актов приема/передач, акта внутреннего перемещения, отчетов и уведомлений о вводе и выводе из оборота маркированных лекарственных средств.

Обсуждение проекта продлится до 30 октября.

 

 

 

#Минздрав #лекарства #склад

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